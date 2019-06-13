Іран відкидає звинувачення США в нападі на танкери в Оманській затоці

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф відповів на звинувачення державного секретаря США Майка Помпео в причетності іранців до ймовірних нападів на два танкери в Оманській затоці. Закиди США щодо Ірану глава іранського дипломатичного відомства вважає бездоказовими, про що він написав у п'ятницю, 14 червня, в соціальній мережі Twitter.

Водночас самі звинувачення Вашингтона в причетності іранської сторони до нападу на судна глава іранського дипломатичного відомства вважає ознакою того, що американцями проводиться "саботаж дипломатії". "Те, що США негайно стали висувати звинувачення проти Ірану без жодних фактичних і непрямих доказів, - лише це незаперечно свідчить, що "група Б" перейшла до "плану Б": саботаж дипломатії, в тому числі й дипломатії Сіндзо Абе, і приховування економічного тероризму проти Ірану", - написав Заріф. Згодом іранський урядовець додав, що ще кілька місяців тому попереджав про можливість такого сценарію.



Як повідомлялося, напередодні державний секретар США Майк Помпео заявив, що саме Іран стояв за нападом на два танкери в Оманській затоці. Глава Держдепу посилався при цьому на дані американських спецслужб.

Війна з Іраном не в інтересах Пентагону

Тим часом американські військові оприлюднили відео, де видно, як один з кораблів іранського Корпусу вартових Ісламської революції наближається до одного з танкерів, щоб зняти з судна міну, котра не вибухнула.

У відповідь на нещодавні інциденти в Оманській затоці США відрядили в регіон ще один свій есмінець, повідомили в Пентагоні, передає агенція новин Reuters. Попри посилення військової присутності американців в регіоні, в Пентагоні запевняють, що не зацікавленні в військовому протистоянні з Іраном. "Війна з Іраном - не в наших стратегічних інтересах та не в інтересах світової спільноти", - наголосив речник американського оборонного відомства, слова якого наводить Reuters.

Рада Безпеки ООН засудила інциденти

Водночас Рада Безпеки ООН засудила інциденти в Оманській затоці та закликала ретельного його розслідувати. Про це в ніч на 14 червня заявив представник Кувейту в Радбезі ООН Мансур Аяд аль-Атайбі. Саме Кувейт тепер головує в Раді Безпеки ООН. За словами аль-Атайбі, під час засідання доказів причетності Ірану до ймовірних нападів на танкери не обговорювали.

Тим часом представник США при ООН Джонатан Коен підтвердив звинувачення в бік Тегерана. "Жодне угруповання не володіє ресурсами та можливостями, щоб діяти з такою точністю. Натомість Іран має зброю, експертів та дані спецслужб, потрібні, щоб учинити це", - запевнив Коен, слова якого наводить агенція новин dpa.

Іран говорить про операцію під чужим прапором

Іранська сторона, своєю чергою, одразу відреагувала на такі заяви США. У представництві Ірану при ООН наголоси, що саме "економічна війна та тероризм США проти іранського народу, а також їхня масивна військова присутність в регіоні - головні причини небезпеки та нестабільності в Перській затоці".

Крім того, в ООН Іран висунув вимогу, згідно з якою "США та їхні регіональні союзники мусять припинити військову істерію та припинити практику проведення операцій під чужим прапором у регіоні", цитує dpa.

