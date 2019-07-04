Іран викликав посла Великобританії після затримання танкера

Іран викликав посла Великобританії на знак протесту проти "незаконного перехоплення" іранського нафтового танкера в Гібралтарі, повідомили у міністерстві закордонних справ Ірану у четвер, 4 липня.

До цього поліція і митні служби Гібралтару затримали супертанкер Grace 1 за підозрою в незаконному постачанні нафти до Сирії. Глава уряду британської заморської території Фабіан Пікардо заявив, що у гібралтарської влади є "обґрунтовані причини вважати", що судно діяло "в порушення санкцій Європейського Союзу щодо Сирії".

Водночас, у Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера. "Після незаконного перехоплення іранського нафтового танкера в Гібралтарській протоці британськими військово-морськими силами, посол цієї країни в Тегерані був викликаний до міністерства закордонних справ", - цитує AFP речника міністерства закордонних справ Ірану.

Як раніше повідомляли інформагентства, супертанкер віз нафту з Ірану, взяту на борт в середині квітня. Подібні дії можуть означати порушення санкцій США на експорт нафти з Ірану. За даними сайту Marine Traffic, судно ходить під прапором Панами.

З 2011 року в Сирії триває збройний конфлікт між режимом президента Башара Асада і різними угрупованнями його супротивників, а також терористичними формуваннями. Зокрема режим Асада підтримують уряди Ірану та Росії. В результаті військових дій загинули сотні тисяч людей. Більше п'яти мільйонів сирійців були змушені залишити країну.