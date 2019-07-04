Іран викликав посла Великобританії після затримання танкера

Іран викликав посла Великобританії на знак протесту проти "незаконного перехоплення" іранського нафтового танкера в Гібралтарі, повідомили у міністерстві закордонних справ Ірану у четвер, 4 липня.
До цього поліція і митні служби Гібралтару затримали супертанкер Grace 1 за підозрою в незаконному постачанні нафти до Сирії. Глава уряду британської заморської території Фабіан Пікардо заявив, що у гібралтарської влади є "обґрунтовані причини вважати", що судно діяло "в порушення санкцій Європейського Союзу щодо Сирії".
Водночас, у Тегерані наполягають на незаконності перехоплення танкера. "Після незаконного перехоплення іранського нафтового танкера в Гібралтарській протоці британськими військово-морськими силами, посол цієї країни в Тегерані був викликаний до міністерства закордонних справ", - цитує AFP речника міністерства закордонних справ Ірану.
Як раніше повідомляли інформагентства, супертанкер віз нафту з Ірану, взяту на борт в середині квітня. Подібні дії можуть означати порушення санкцій США на експорт нафти з Ірану. За даними сайту Marine Traffic, судно ходить під прапором Панами.
З 2011 року в Сирії триває збройний конфлікт між режимом президента Башара Асада і різними угрупованнями його супротивників, а також терористичними формуваннями. Зокрема режим Асада підтримують уряди Ірану та Росії. В результаті військових дій загинули сотні тисяч людей. Більше п'яти мільйонів сирійців були змушені залишити країну.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк