Іран вивчить можливості Києва з розшифровування "чорних скриньок"

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок, 20 січня, зустріч зі спеціальним представником президента Ірану Мохаммадом Есламі, під час якої, зокрема, обговорив питання передачі Україні для розшифровування "чорних скриньок" зі збитого під Тегераном літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ). Про це повідомляє пресслужба президента України.

Володимир Зеленський на зустрічі запевнив, що Україна має "необхідні технічні можливості та досвідчених фахівців для належного виконання" роботи з розшифровування бортових самописців. "Очікується прибуття групи представників Ірану, які ознайомляться з технічними можливостями України для розшифровки "чорних скриньок"", - зазначається у повідомленні на сайті президента України.

Сторони погодилися, що уламки літака, які збереглися після катастрофи, мають бути повернені в Україну. На зустрічі обговорили також питання виплати компенсацій близьким і рідним загиблих в авіакатастрофі та створення спільної слідчої групи.

Зеленський на зустрічі вказав на дотримання Тегераном домовленостей, досягнутих із президентом Ірану Хасаном Роухані, щодо допуску українських фахівців до роботи, швидкої ідентифікації тіл громадян України та їхнього повернення. Він також наголосив на важливості подальшого ефективного розслідування. "Ми маємо знати, що сталося", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. В країні вже затримали кількох осіб, які можуть бути причетні до цієї трагедії.

18 січня Тегеран спершу пообіцяв Україні передати для розшифрування бортові самописці зі збитого літака. Однак вже наступного дня заявив, що "чорні скриньки" спочатку спробують розшифрувати в Ірані та що жодного рішення про їхню передачу іншим країнам ще не ухвалене.