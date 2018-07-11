Іран вважає, що США ведуть проти нього "психологічну війну"

Заявивши про відправлення на Близький Схід авіаносної групи та бомбардувальників, США вдалися до "психологічної війни" з Іраном, вважають у верховній національній раді безпеки Ірану. Про це у вівторок, 7 травня, заявив речник ради Кейван Хосраві, повідомляє агенція новин Reuters з посиланням на напівдержавне іранське агентство Tasnim.

Нагадаємо, що напередодні радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що США відправлять на Близький Схід авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln та бомбардувальники, що має надіслати "чіткий сигнал" Ірану.

У свою чергу, Хосраві назвав цю заяву "незграбним використанням" події для "ведення психологічної війни". Він також додав, що авіаносець Abraham Lincoln увійшов у Середземне море ще кілька тижнів тому.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року Вашингтон відновив санкції проти нафтової галузі Ірану. Серед іншого США вимагають від інших держав припинити купувати іранську нафту під загрозою штрафних заходів для компаній-імпортерів. Водночас для восьми країн - Індії, Китаю, Тайваню, Туреччини, Південної Кореї, Японії, Греції та Італії - термін дії санкцій відтермінували на 180 днів. Для цих країн обмеження набули чинності 2 травня.

Як повідомлялося, у відповідь на тотальне нафтове ембарго з боку США Іран пригрозив перекрити поставки нафти з Перської затоки, заблокувавши Ормузьку протоку.