 Іран вважає, що США ведуть проти нього ″психологічну війну″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2019

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Новини

Іран вважає, що США ведуть проти нього "психологічну війну"

В Ірані назвали "веденням психологічної війни" заяву радника з національної безпеки президента США Джон Болтона про те, що США надсилають на Близький Схід авіаносну групу.

Авіаносець Abraham Lincoln

Авіаносець Abraham Lincoln

Заявивши про відправлення на Близький Схід авіаносної групи та бомбардувальників, США вдалися до "психологічної війни" з Іраном, вважають у верховній національній раді безпеки Ірану. Про це у вівторок, 7 травня, заявив речник ради Кейван Хосраві, повідомляє агенція новин Reuters з посиланням на напівдержавне іранське агентство Tasnim.

Нагадаємо, що напередодні радник з національної безпеки президента США Джон Болтон заявив, що США відправлять на Близький Схід авіаносну ударну групу на чолі з авіаносцем Abraham Lincoln та бомбардувальники, що має надіслати "чіткий сигнал" Ірану.

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Посилення санкційного тиску з боку США на Іран становить загрозу для ядерної угоди з Іраном, застерігають у Брюсселі. Натомість Анкара не бачить альтернативи іранським нафтовим поставкам. (02.05.2019)

У разі посилення санкцій США Іран може блокувати поставки нафти через Ормузьку протоку, заявили в Тегерані. А глава МЗС Ірану знову не виключив виходу країни з ядерної угоди. (28.04.2019)

У свою чергу, Хосраві назвав цю заяву "незграбним використанням" події для "ведення психологічної війни". Він також додав, що авіаносець Abraham Lincoln увійшов у Середземне море ще кілька тижнів тому.

Нагадаємо, 5 листопада 2018 року Вашингтон відновив санкції проти нафтової галузі Ірану. Серед іншого США вимагають від інших держав припинити купувати іранську нафту під загрозою штрафних заходів для компаній-імпортерів. Водночас для восьми країн - Індії, Китаю, Тайваню, Туреччини, Південної Кореї, Японії, Греції та Італії - термін дії санкцій відтермінували на 180 днів. Для цих країн обмеження набули чинності 2 травня.

Як повідомлялося, у відповідь на тотальне нафтове ембарго з боку США Іран пригрозив перекрити поставки нафти з Перської затоки, заблокувавши Ормузьку протоку.

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