 Іран анонсував початок збагачення урану без жодних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.07.2019

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Новини

Іран анонсував початок збагачення урану без жодних обмежень

Іран збагачуватиме уран у тій кількості і до того рівня, які сам вважає за потрібне, заявив президент країни Хасан Роухані.

Іран збагачуватиме уран у тій кількості і до того рівня, які сам вважає за потрібне, заявив президент країни Роухані.

Іран збагачуватиме уран у тій кількості і до того рівня, які сам вважає за потрібне, заявив президент країни Роухані.

Іран почне збагачувати уран без жодних обмежень, починаючи з неділі, 7 липня. Про це у середу, 3 липня, заявив президент країни Хасан Роухані.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив про перевищення його країною встановленого ядерною угодою 2015 року обмеження щодо кількості низькозбагаченого урану. Так, країна накопичила вже 300 кілограмів урану зі ступенем збагачення 3,67 відсотка, заявили у Тегерані. Цю інформацію також підтвердили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

DW.COM

Під час чергового раунду переговорів з Іраном щодо його виходу з ядерної угоди 2015 року не було досягнуто достатнього прогресу. Тегеран провадитиме курс на вихід з угоди, заявили в МЗС Ірану. (28.06.2019)

Іран перевищив ліміт у 300 кілограмів низькозбагаченого урану, передбачений укладеною 2015 року угодою щодо іранської ядерної програми, заявив глава МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф. (01.07.2019)

"Рівень збагачення урану для нас більше не буде 3,67. Ми відмовимося від цього зобов'язання на ту кількість, яку вважаємо за потрібне і яка відповідає нашим потребам. Ми доведемо рівень збагачення урану вище, ніж 3,67", - заявив Роухані. Водночас він додав, що дії Тегерана не мають незворотного характеру. "Усі наші дії можуть бути повернуті до попередніх умов протягом однієї години", - зауважив він, цитує агенція Reuters.

Уран зі ступенем збагачення 3,67 відсотка може використовуватися у атомній енергетиці та є максимальним рівнем збагачення, який був дозволений Ірану за умовами ядерної угоди 2015 року. Для створення ядерної зброї необхідним є високозбагачений уран зі ступенем збагачення у 90 відсотків.

Як повідомлялося, у відповідь на односторонній вихід США з ядерної угоди Іран теж відмовився від деяких пунктів цієї угоди. Нещодавні переговори у Відні, проведені з метою пошуку компромісу та можливості врятувати цю угоди, істотних успіхів не принесли.

1 липня, у відповідь на перевищення Іраном кількості низькозбагаченого урану у 300 кілограмів, президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран "грає з вогнем". У Білому домі погрожують чинити максимальний тиск на Іран, допоки його лідери не змінять своєї позиції щодо ядерної програми. 

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  • Кримське вино

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    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

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    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

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