Іран анонсував початок збагачення урану без жодних обмежень

Іран почне збагачувати уран без жодних обмежень, починаючи з неділі, 7 липня. Про це у середу, 3 липня, заявив президент країни Хасан Роухані.

Раніше цього тижня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив про перевищення його країною встановленого ядерною угодою 2015 року обмеження щодо кількості низькозбагаченого урану. Так, країна накопичила вже 300 кілограмів урану зі ступенем збагачення 3,67 відсотка, заявили у Тегерані. Цю інформацію також підтвердили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Рівень збагачення урану для нас більше не буде 3,67. Ми відмовимося від цього зобов'язання на ту кількість, яку вважаємо за потрібне і яка відповідає нашим потребам. Ми доведемо рівень збагачення урану вище, ніж 3,67", - заявив Роухані. Водночас він додав, що дії Тегерана не мають незворотного характеру. "Усі наші дії можуть бути повернуті до попередніх умов протягом однієї години", - зауважив він, цитує агенція Reuters.

Уран зі ступенем збагачення 3,67 відсотка може використовуватися у атомній енергетиці та є максимальним рівнем збагачення, який був дозволений Ірану за умовами ядерної угоди 2015 року. Для створення ядерної зброї необхідним є високозбагачений уран зі ступенем збагачення у 90 відсотків.

Як повідомлялося, у відповідь на односторонній вихід США з ядерної угоди Іран теж відмовився від деяких пунктів цієї угоди. Нещодавні переговори у Відні, проведені з метою пошуку компромісу та можливості врятувати цю угоди, істотних успіхів не принесли.

1 липня, у відповідь на перевищення Іраном кількості низькозбагаченого урану у 300 кілограмів, президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран "грає з вогнем". У Білому домі погрожують чинити максимальний тиск на Іран, допоки його лідери не змінять своєї позиції щодо ядерної програми.