Іранський депутат пропонує винагороду за вбивство Дональда Трампа

Депутат парламенту Ірану Ахмад Хамза запропонував винагороду у три мільйони доларів за вбивство президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Зухвала пропозиція пролунала під час засідання іранського парламенту у вівторок, 21 січня, інформує Reuters з посиланням на іранське державне інформагентство ISNA.

"Заявляю від імені народу провінції Керман, що ми заплатимо винагороду у три мільйони доларів готівкою будь-кому, хто вб'є Трампа", - заявив Хамза. Інших деталей стосовно того, хто саме ухвалив рішення запропонувати таку винагороду, іранський законодавець не повідомив.

Нагадаємо, що місто Керман - столиця однойменної іранської провінції - було рідним містом іранського генерала Касема Сулеймані. Він був вбитий у ніч на 3 січня ракетним ударом американських військових поблизу аеропорту Багдада за вказівкою Трампа. Сулеймані був командувачем Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), визнаного у США терористичною організацією. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни.

Згодом Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців і в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.



