Іракський суд засудив до страти трьох французьких ісламістів

В Іраку троє громадян Франції були засуджені до смертної кари за членство в терористичному угрупованні "Ісламська держава" (ІД). Відповідне рішення ухвалили в неділю, 26 травня, іракські судді, передає агенція новин AFP.

Троє французьких ісламістів були затримані в Сирії, але згодом їх передали іракським правоохоронцям. Нинішня ухвала - стала першим смертним вироком для громадян Франції, що воювали на боці ІД у Сирії та Іраку. Вердикт суду передбачає також можливість для засуджених оскаржити вирок у місячний термін.

Раніше іракські судді засудили до довічного ув'язнення трьох громадян Франції, котрі так само воювали на боці терористичного угруповання ІД. Проти бойовиків терористичного угруповання проведено вже чимало судових процесів, однак поки що смертних вироків щодо них не ухвалювалося.

Сьогоднішній вердикт стосується 32-річного Кевена Гоно, який прибув до Сирії з Франції разом з кількома родичами. На суді Гоно визнав, що його батько, який також вступив до лав ІД, загинув поблизу сирійського міста Ракка.

Смертна кара загрожує також і 32-річному Леонару Лопе. Він прибув з Франції влітку 2015 року разом з дружиною і двома дітьми. Воював на боці ІД спочатку в Іраку, потім в Сирії. Про третього засудженого до страти - 41-річного Саліма Машу - повідомляється, що він був учасником спецзагону ІД, що скоював терористичні атаки в Іраку, Сирії та інших країнах.

Правозахисники критикують

Рішення іракського суду розкритикувала Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. За словами правозахисників, такі рішення спираються на зізнання, котрі "вибивають" з підсудних тортурами. Жодна країна світу не ухвалює такої кількості судових вироків як Ірак, кажуть у Human Rights Watch. За даними цієї організації, тільки з 2017 по 2018 в Іраку число ухвалених покарань зі смертною карою зросло з 65 до 271.

Як повідомлялося, в полоні у сирійських курдів перебувають сотні ісламістів, багато з яких мають громадянство країн-членів ЄС. Сирійські курди, а також Вашингтон пропонували європейським країнам забрати цих своїх громадян.