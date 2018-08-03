Іракська армія заявила, що розбомбила "командний пункт" ІД у сусідній Сирії

Армія Іраку заявила в четвер, 16 серпня, що літаки її військово-повітряних сил (ВПС) завдали авіаударів по позиціях бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) у сусідній Сирії. .

Згідно з повідомленням, під час операції винищувачі F-16 розбомбили приміщення "командного пункту" ІД. Іракські військові, посилаючись на дані розвідки, стверджують, що нейтралізовані під час авіаударів терористи планували скоєння нападів та терактів на території Іраку "в найближчі дні", передає агентство Reuters.

Іракський уряд ще торік проголосив перемогу над "Ісламською державою", котра влітку 2014 року захопила контроль над третиною території країни. Однак розташовані в Сирії неподалік сирійсько-іракського кордону загони ІД і досі становлять значну загрозу.

Починаючи з минулого року, іракські ВПС завдали кількох повітряних ударів по позиціях та об'єктах "Ісламської держави" в Сирії. Ці операції проводилися за згодою сирійського правителя Башара Асада й очолюваної США міжнародної антитерористичної коаліції.

Нагадаємо, за даними ООН, в Сирії та Іраку перебуває від 20 до 30 тисяч бойовиків ІД.