 Ініціатива ″Голос″ опублікувала підсумковий звіт про вибори в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2020

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Ініціатива "Голос" опублікувала підсумковий звіт про вибори в Білорусі

Автори звіту ініціативи "Голос" стверджують, що за Світлану Тихановську було віддано значно більше голосів, ніж офіційно оголосив ЦВК Білорусі.

Протести незгодних з результатами виборів президента в Мінську

Протести незгодних з офіційними результатами виборів президента в Мінську, 17 серпня

Ініціатива "Голос", заснована з метою запобігання фальсифікаціям на виборах, у четвер, 20 серпня, опублікувала підсумковий звіт щодо виборів президента Білорусі. Його склали з використанням даних платформ "Зубр" (Zubr) і "Чесні люди". Автори звіту стверджують, що під час голосування за Світлану Тихановську насправді віддано значно більше голосів, ніж було офіційно оголошено ЦВК Білорусі.

На підставі проаналізованих ними даних офіційних дільничних протоколів і фотографій бюлетенів активісти виснували, що на кожній третій виборчій дільниці число бюлетенів за певного кандидата не збігалося з числом голосів за нього у підсумковому протоколі ДВК.

Тим часом дані, озвучені Центрвиборчкомом Білорусі, значно розходяться з офіційними даними з дільничних протоколів, йдеться в документі. При цьому офіційні дані ДВК щодо голосів, відданих за Світлану Тихановську, не відповідають інформації, зібраній на платформі "Голос", стверджують активісти.

Як рахували бюлетені на платформі "Голос"

Звіт ініціативи "Голос" відображає дані, отримані після обробки протоколів з 1310 виборчих дільниць (по всій Білорусі їх було 5767) і порівняння їх з бюлетенями, фото яких користувачі завантажили на платформу "Голос". При цьому в ініціативі вказують, що отримані офіційні протоколи охоплюють всі області Білорусі, а також різні населені пункти - міста, селища, села.

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В даних офіційних протоколів, які вдалося опрацювати активістам, були враховані результати голосування 1 875 998 виборців. Це 32,2 відсотка від 5 818 955 громадян, які проголосували на виборах президента Білорусі, зазначає онлайн-видання Tut.by.

Дані щодо голосів за Тихановську

"На дільницях, щодо яких у нас є протоколи, голосів за Світлану Тихановську в середньому в 13 разів більше, ніж на дільницях, протоколи за якими отримати не вдалося", - йдеться в звіті ініціативи "Голос".

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За офіційними даними ЦВК, за Тихановську на виборах було віддано в цілому 588 619 голосів. При цьому, судячи з даних з 1 310 дільниць, які опинилися в розпорядженні "Голосу", тільки там було віддано 471 709 голосів за цю кандидатку від опозиції.

Прихильники Світлани Тихановської на мітингу в Мінську

Прихильники Світлани Тихановської на мітингу в Мінську, 17 серпня

Таким чином, якщо дані ЦВК правильні, то виходить, що на 4457 виборчих дільницях, що залишилися в країні, за Тихановську повинні були проголосувати "лише" 116 910 виборців, тобто в середньому по 26 осіб на дільниці. Ці дані виглядають "нереалістично", вважають активісти. Адже на дільницях, дані з яких їм вдалося проаналізувати, за Тихановську голосували в середньому не 26, а 360 осіб.

Підсумки голосування в Мінську

У Мінську активісти проаналізували дані протоколів з 59 відсотків виборчих дільниць у місті. І нарахували там більше голосів за Тихановську, ніж було вказано в офіційних даних ЦВК, що враховували результати на всіх дільницях у Мінську. Іншими словами: ЦВК заявила, що на 731 виборчій дільниці в Мінську за Тихановську проголосував 126 861 виборець, а за даними "Голосу" - на 432 дільницях у Мінську за Тихановську проголосував 132 941 виборець.

Скільки виборців насправді підтримали Лукашенка

За даними платформи "Голос", на 1310 дільницях в Білорусі чинний президент країни Олександр Лукашенко отримав 61,7 відсотка голосів. Для порівняння: за даними ЦВК, у всій Білорусі за нього проголосували 80,1 відсотка громадян.

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Однак з огляду на, що на третині виборчих дільниць були виявлені розбіжності між числом бюлетенів і кількістю голосів за того ж кандидата в підсумковому протоколі ДВК, можна припустити, що навіть результат у 61,7 відсотка не є достовірним, зазначає видання Tut.by.

Нагадаємо, днями Світлана Тихановська закликала Європейську Раду не визнавати вибори та "підтримати пробудження Білорусі". Вона наголосила, що Олександр Лукашенко втратив легітимність в очах білоруського народу і всього світу.

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    Автор: Максим Сидоржевський


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