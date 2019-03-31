Інцидент біля посольства України в Лондоні: автомобіль дипломатки протаранила машина

Офіційний автомобіль керівниці посольства України у Великобританії уранці в суботу, 13 квітня, був навмисно протаранений іншим автомобілем, повідомляється на сторінці українського посольства у Facebook. Автомобіль очільниці української дипломатичної місії Наталії Галібаренко стояв припаркованим перед будівлею посольства України у Лондоні.

Як зазначається, поліція, яка прибула на місце інциденту, заблокувала автомобіль, але, попри це, він знову протаранив автомобіль дипломатки. Нападника затримали і відвезли до поліцейського відділку, додали в посольстві.

За даними правоохоронців, вони відкрили вогонь через дії нападника, оскільки той після наїзду на машину дипломатки скерував авто на поліцейських, повідомляє агенція AFP. При цьому ніхто зі співробітників посольства не постраждав - цю інформацію підтвердили як у посольстві, так і в поліції. 40-річний підозрюваний нападник теж не постраждав, але його доправили до лікарні в якості запобіжного заходу, після чого заарештували, пояснили правоохоронці.

"Інцидент не розглядається як пов'язаний з тероризмом", - заявили в лондонській поліції.