 Інцидент біля посольства України в Лондоні: автомобіль дипломатки протаранила машина | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

Інцидент біля посольства України в Лондоні: автомобіль дипломатки протаранила машина

У Лондоні біля дипломатичного представництва України стався інцидент - автомобіль керівниці посольства протаранила інша автівка. Поліція не бачить в атаці ознак тероризму.

Поліція на місці інциденту біля українського посольства в Лондоні

Поліція на місці інциденту біля українського посольства в Лондоні

Офіційний автомобіль керівниці посольства України у Великобританії уранці в суботу, 13 квітня, був навмисно протаранений іншим автомобілем, повідомляється на сторінці українського посольства у Facebook. Автомобіль очільниці української дипломатичної місії Наталії Галібаренко стояв припаркованим перед будівлею посольства України у Лондоні.

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Як зазначається, поліція, яка прибула на місце інциденту, заблокувала автомобіль, але, попри це, він знову протаранив автомобіль дипломатки. Нападника затримали і відвезли до поліцейського відділку, додали в посольстві.

За даними правоохоронців, вони відкрили вогонь через дії нападника, оскільки той після наїзду на машину дипломатки скерував авто на поліцейських, повідомляє агенція AFP. При цьому ніхто зі співробітників посольства не постраждав - цю інформацію підтвердили як у посольстві, так і в поліції. 40-річний підозрюваний нападник теж не постраждав, але його доправили до лікарні в якості запобіжного заходу, після чого заарештували, пояснили правоохоронці.

"Інцидент не розглядається як пов'язаний з тероризмом", - заявили в лондонській поліції.

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