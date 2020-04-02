Інфікованих коронавірусом у світі - понад мільйон, більше 50 тисяч померло

Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-Cov-2 у світі ввечері у четвер, 2 квітня, перевищила один мільйон осіб. Такі дані наводить онлайн-ресурс Worldometer, який відстежує всесвітню статистику захворювання в режимі реального часу.

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Так, станом на 22 годину четверга за київським часом, за даними Worldometer, в світі налічувалося 1 004 533 підтверджені випадки інфікування коронавірусом. 51 563 пацієнти, у яких було виявлено вірус, померли. Також понад 210 тисяч осіб одужали після виявлення у них коронавірусу.

Найбільше підтверджених випадків коронавірусу зафіксовано у США (майже 238 тисяч), Італії (понад 115 тисяч), Іспанії (понад 110 тисяч), Німеччині (понад 84 тисячі) та Китаї (понад 81 тисяча). Найбільші показники летальності зафіксовані в Італії (13 915 смертей), Іспанії (10 096), США (5 718), Франції (4 503), Китаї (3 318), Ірані (3 160) та Великобританії (2 921).

За данимиWorldometer, 95 відсотків людей, які наразі інфіковані SARS-Cov-2, демонструють помірні симптоми захворювання COVID-19, що викликається коронавірусом. Решта п'ять відсотків - або понад 37 тисяч пацієнтів - перебувають у тяжкому або критичному стані.

Про подолання позначки у мільйон інфікованих повідомили також ввечері у четвер у Центрі системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса у США.

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