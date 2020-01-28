 Інфікований коронавірусом німець заразився у ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.01.2020

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Інфікований коронавірусом німець заразився у ФРН

Інфікований коронавірусом чоловік заразився у Німеччині від своєї китайської колеги під час тренінгу. Жінка не мала симптомів хвороби у Німеччині, вони проявилися лише під час зворотного рейсу до Шанхаю.

Лікарня у Мюнхені, в якій перебуває інфікований коронавірусом пацієнт

Лікарня у Мюнхені, в якій перебуває інфікований коронавірусом пацієнт

Перший зареєстрований хворий на коронавірус у Німеччині інфікувався ним всередині країни. Про це у вівторок, 28 січня, повідомив глава відомства з охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів федеральної землі Баварія Андреас Цапф (Andreas Zapf), передає агенція dpa.

33-річний співробітник компанії Webasto з міста Штарнберг, найімовірніше, інфікувався від своєї китайської колеги, яка прилетіла у Німеччину для участі у тренінгу. Чоловіку стало зле на вихідних, але у понеділок його стан покращився і він вирішив вийти на роботу. Утім, керівництво компанії відправило його до лікаря, знаючи, що він контактував з колегою з Китаю. Саме у лікарні у чоловіка підтвердили інфікування коронавірусом.

40 осіб - у зоні ризику зараження вірусом

За словами Цапфа, інфікований чоловік добре почувається, його лікують ізольовано від інших пацієнтів. Представники влади перевірять на предмет зараження вірусом 40 осіб, з якими контактував хворий - ними є члени його сім'ї та колеги по роботі. Також нагляд здійснюватиметься у дитсадочку, до якого ходять діти інфікованого. 

Своєю чергою, громадянка Китаю, від якої, найімовірніше, заразився її 33-річний колега, не мала симптомів коронавірусу до поїздки до Німеччини та під час перебування у країні. Її стан погіршився лише два дні тому під час зворотного рейсу до Китаю. Пізніше у неї діагностували коронавірус. Жінка родом із Шанхаю, але незадовго до поїздки в Німеччину її відвідали батьки, які живуть в Ухані. Це китайське місто вважається центром епідемії.

Кількість інфікованих у Китаї зростає

За офіційними даними, у Китаї вже зареєстрували 106 смертей і більше 4500 випадків зараження коронавірусом. Ще підтверджено більше 45 випадків захворювання в інших країнах. Більшість з них - це китайські туристи або люди, які нещодавно відвідали Ухань.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про підвищення загрози поширення на глобальному рівні коронавірусу 2019-nCoV. "Дуже високий рівень загрози - в Китаї, високий - на регіональному рівні, високий - на світовому", - йдеться в доповіді організації. Низка країн заявила про початок або плани евакуації своїх громадян з території Китаю.

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