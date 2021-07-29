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Інформаційні технології

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Інформаційні технології".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Робота без знань німецької: які шанси в Німеччині?

Робота без знань німецької: які шанси в Німеччині? 29.07.2021

Англійська мова - найпоширеніша іноземна мова в Німеччині. Але чи легко знайти тут роботу іноземцю, який володіє тільки англійською? Є приводи для легкого оптимізму.
Кібератака, в якій підозрюють росіян, зачепила тисячі комп'ютерів у ФРН

Кібератака, в якій підозрюють росіян, зачепила тисячі комп'ютерів у ФРН 05.07.2021

Жертвою кібератаки на компанію Kaseya стала також IT-компанія в Німеччині із тисячами клієнтів, повідомили у Федеральному відомстві з безпеки в сфері інформаційної техніки.
Німецький бізнес скаржиться на рекордну кількість кібератак

Німецький бізнес скаржиться на рекордну кількість кібератак 04.07.2021

Компанії в ФРН зазнають безпрецедентної кількості кібератак, заявили у Федеральному об'єднанні німецької промисловості.
Близько 200 компаній у США постраждали від нової кібератаки

Близько 200 компаній у США постраждали від нової кібератаки 03.07.2021

IT-компанія Kaseya, що працює у США, надаючи інформаційні технології малому та середньому бізнесу, зазнала атаки, як припускають, від угруповання російськомовних хакерів.

Верховна Рада ухвалила закон про податок на Google

Верховна Рада ухвалила закон про "податок на Google" 03.06.2021

Депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт, який має на меті урівняти правила оподаткування для міжнародних технологічних компаній з українськими.
Ринок праці: які фахівці будуть потрібні Німеччині через 20 років

Ринок праці: які фахівці будуть потрібні Німеччині через 20 років 20.01.2021

Що чекає на німецький ринок праці? Де буде дефіцит, а де - надлишок кадрів? Німецькі аналітики зазирнули на 20 років уперед і зробили прогноз з урахуванням пандемії.
20 років Вікіпедії: факти, які варто знати про онлайн-довідник

20 років "Вікіпедії": факти, які варто знати про онлайн-довідник 15.01.2021

Онлайн-довіднику "Вікіпедія" виповнилося 20 років. "Вільна енциклопедія" працює за принципом: кожен може редагувати, кожен може читати. DW зібрала шість фактів, які варто знати про неї.

Як пандемія вплинула на шанси знайти роботу в ІТ у Німеччині

Як пандемія вплинула на шанси знайти роботу в ІТ у Німеччині 05.01.2021

За відповіддю на це запитання DW звернулось у німецьке об'єднання підприємств цифрової економіки Bitkom.
Безпаперова держава в Україні вже за рік? Досвід Естонії

Безпаперова держава в Україні вже за рік? Досвід Естонії 08.10.2020

Естонію часто називають цифровим лідером у Європі. 99 відсотків державних послуг там доступні онлайн. Шанси цифровізації української бюрократії в інтерв'ю DW оцінив Флоріан Маркус з консультаційного центру e-estonia.
COVID-19 і трудова міграція до Німеччини: які перспективи для українців?

COVID-19 і трудова міграція до Німеччини: які перспективи для українців? 10.07.2020

Які країни стануть головним джерелом кваліфікованих кадрів для Німеччини? Прогноз DB Research до 2030 року вказує на зростання конкуренції для українських і російських IT-фахівців.
Код на експорт. Як компанії з України захоплюють ринок IT у Європі

Код на експорт. Як компанії з України захоплюють ринок IT у Європі 15.06.2020

Програмісти з України розроблятимуть електронний банкінг для банку Raiffeisen у Відні. Це - лише останній з багатьох прикладів успіху українських IT у світі.
Дубілет: На країну в смартфоні не потрібен рядок в бюджеті

Дубілет: На "країну в смартфоні" не потрібен рядок в бюджеті 11.11.2019

Проект "країна в смартфоні" стосується майже усього, що робить чинний уряд, і фінансуватиметься за допомогою донорів та західних партнерів, заявив Дмитро Дубілет в інтерв'ю DW.
Як німецькі міста стають розумними

Як німецькі міста стають розумними 21.06.2019

Нові технології здатні поліпшити життя у місті. Від розумних паркувань до цілих житлових кварталів: у Німеччині активно експериментують з цифровою технікою.
Чому програмісти їдуть до Львова? (відео)

Чому програмісти їдуть до Львова? (відео) 03.05.2019

IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW.

Галицький IT-бум: чому програмісти їдуть працювати до Львова (03.05.2019) 03.05.2019

IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення, а їхня кількість продовжує зростати так стрімко, що вже бракує офісів. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW.
У Німеччині 90 відсотків населення користуються інтернетом

У Німеччині 90 відсотків населення користуються інтернетом 05.09.2018

Загалом 66,5 мільйона німців віком старше 10 років користуються інтернетом, що на три відсотки більше торішнього показника, повідомляє Федеральне відомство статистики ФРН.
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