Інформаційні технології

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IT-сектор поряд з туризмом став основою економіки Львова. Сьогодні столиця Галичини має найбільшу в Україні концентрацію айтішників на душу населення, а їхня кількість продовжує зростати так стрімко, що вже бракує офісів. Чим місто Лева приваблює програмістів - у репортажі DW.