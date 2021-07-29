Інформаційні технології

20 років "Вікіпедії": факти, які варто знати про онлайн-довідник

Онлайн-довіднику "Вікіпедія" виповнилося 20 років. "Вільна енциклопедія" працює за принципом: кожен може редагувати, кожен може читати. DW зібрала шість фактів, які варто знати про неї.