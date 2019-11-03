Інформатор у справі щодо імпічменту Трампа готовий надати республіканцям письмові свідчення

Інформатор в "українському скандалі" готовий надати письмові свідчення республіканцям щодо розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Президент США вимагає розкрити особу інформатора.
Інформатор, який першим повідомив про можливий тиск президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського, готовий надати письмові відповіді на питання представників Республіканської партії. Про це у неділю, 3 листопада, повідомив його адвокат Марк Заід.
Його клієнт готовий надати відповіді "під присягою та знаючи про покарання за брехливі свідчення", повідомив адвокат. Він зазначив, що це є спробою зупинити зусилля Трампа та його союзників розкрити особу інформатора. "Бути інформатором - це не партизанська робота і не має на меті імпічмент. Це не наша роль", - написав він у Twitter.
Таким чином інформатор може надати письмові свідчення безпосередньо представнику комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Девіну Нуньєсу, який є республіканцем, без необхідності свідчити голові комітету з розвідки демократу Адаму Шиффу. Нуньєс поки не прокоментував пропозицію інформатора.
Лідер Республіканської партії Кевін Маккарті заявив, що поки не обговорював цю пропозицію з Нуньєсом, однак вважає, що інформатор має давати свідчення публічно. "Коли ви говорите про відсторонення президента США, скасовуючи демократію, скасовуючи те, за що проголосувала американська громадськість, я вважаю, що людина повинна прийти в комітет", - заявив він в ефірі телеканалу CBS.
Перед цим Трамп вкотре закликав розкрити особу інформатора. "Інформатор помиляється та має виступити... Розкрийте інформатора та покладіть край брехні з імпічментом", - написав він у Twitter.
Скандал, що зараз набирає обертів у Сполучених Штатах, спричинила телефонна розмова Трампа з Зеленським, яка відбулася 25 липня. Раніше комітет з питань розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив скаргу анонімного інформатора щодо розмови українського та американського президентів. Інформатор запевняє, що Трамп прагнув "втручання" з-за кордону у президентські вибори в США 2020 року. 24 вересня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок процедури імпічменту Дональда Трампа через цей скандал.
Президент США Дональд Трамп розкритикував інформатора та співробітників Білого дому, які йому допомогли. Він назвав їхні дії "майже шпигунськими". (27.09.2019)
Дональд Трамп стверджує, що співробітник спецслужб, котрий повідомив деталі його телефонної розмови з Володимиром Зеленським, подав її "спотворено" та "брехливо". (30.09.2019)