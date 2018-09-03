Інфляція в Туреччині сягнула найвищої за 15 років позначки

Рівень інфляції у Туреччині сягнув найвищої за останні 15 років позначки. Турецький Інститут статистики (TurkStat) у понеділок, 3 вересня, оголосив, що у серпні річний рівень інфляції становив 17,9 відсотка.
Аналітики очікують ще вищих показників, оскільки поточні дані не враховують різке падіння в серпні курсу ліри - національної валюти Туреччини. З початку року ліра втратила приблизно 40 відсотків вартості до долара США, нагадує агентство dpa. Однією з причин падіння була суперечка між Анкарою та Вашингтоном навколо долі американського пастора Ендрю Брансона, ув'язненого в Туреччині. Її наслідком стало запровадження сторонами низки санкцій та озвучення економічних погроз.
Рейтингові агенції давно закликали Центральний банк Туреччини підвищити відсоткові ставки, і відмова Центробанку зробити це викликала сумніви в незалежності інституції. Зазвичай центральні банки намагаються зупинити швидке зростання цін, підвищуючи відсоткові ставки. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкидає цю практику, оскільки вважає, що вищі відсоткові ставки породжують інфляцію.
Ердоган навіть заявив, що долар є перешкодою у міжнародній торгівлі. "Ми пропонуємо торгувати, використовуючи наші власні валюти, а не долар США", - сказав він у понеділок, 3 вересня, на саміті тюркомовних країн в Киргизстані.
Схожі тенденції в Ірані
Тим часом стрімко девальвує також і нацвалюта сусіднього з Туреччиною Ірану - ріал. Курс іранської національної валюти до долара сягнув 3 вересня на чорному ринку рекордних 128 тисяч. Причинами девальвації ріалу є слабкі економічні показники в Ірані, фінансові проблеми місцевих банків та значний попит на долар з боку іранців, які побоюються наслідків виходу США з ядерної угоди. Вже у листопаді має набути чинності новий пакет американських санкцій проти Ірану.
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Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Вся влада президенту
Референдум щодо внесення 18-ти поправок у конституцію Туреччини відбувся 16 квітня. Зміни, які підтримав понад 51 відсоток виборців, передбачають перехід від парламентської форми правління до президентської. Посаду прем'єр-міністра ліквідують, глава держави зможе призначати і звільняти міністрів, керувати за допомогою указів і контролювати судову систему. Критики побоюються диктатури Ердогана.
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Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Протести опозиції
В турецькому парламенті поправки підтримали депутати лише двох фракцій: крім власної партії Ердогана, ще Партія націоналістичного руху. Але їхніх голосів вистачило для схвалення законопроекту. Найбільша опозиційна Народно-республіканська партія і прокурдська Демократична партія народів кілька разів влаштовували акції проти конституційної реформи. Ці заходи розганяла поліція.
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Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
В умовах надзвичайного стану
У Туреччині все ще діє режим надзвичайного стану, запроваджений у липні 2016 року після невдалої спроби путчу. Це означає, що у країні все ще діє заборона на проведення несанкціонованих мітингів. Опозиція вказує на порушення під час референдуму й на те, що голосування в таких умовах не відображає волю народу.
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Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Агітатори в Німеччині
У березні міністри з Туреччини поїхали до ФРН, щоби переконати представників місцевої турецької діаспори проголосувати за поправки до конституції. У трьох німецьких містах їм з різних причин заборонили виступати з агітацією. Ердоган звинуватив Німеччину у використані "нацистських методів". Можливо, це вплинуло і на результат: дві третини турків ФРН висловилися на підтримку реформи.
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Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Дипломатичний скандал
Нідерланди виступили категорично проти агітаційних виступів турецьких міністрів на своїй території. Одного урядовця з Анкари не пустили до країни, його колегу - відправили з Роттердама у супроводі поліції. Зрештою, Туреччина назвала владу Нідерландів "фашистами", відмовила у в'їзді послу Нідерландів і призупинила дипломатичні контакти. Гаага вимагає вибачень і погрожує заходами у відповідь.
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Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Відносини Анкари та Брюсселя під питанням
Результати референдум та дії влади проти інакодумців країни ставлять багато знаків запитання в тому, що стосується майбутнього Туреччини як країни-кандидатки на вступ до ЄС. Багато хто у Брюсселі вимагає припинення перемовин із Анкарою. У Берліні такий крок сьогодні називають неправильним.
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Як Туреччина перетворюється на республіку імені Ердогана
Що означає "за" турків
Підтримка громадянами конституційної реформи на референдумі дає "зелене світло" перехідному періоду, який триватиме до 2019 року - допоки зміни набудуть чинності. У 2019 році в Туреччині відбудуться місцеві, президентські та парламентські вибори. Ними буде започатковано нову форму правління.
Автор: Ілля Коваль