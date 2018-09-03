Інфляція в Туреччині сягнула найвищої за 15 років позначки

Рівень інфляції у Туреччині сягнув найвищої за останні 15 років позначки. Турецький Інститут статистики (TurkStat) у понеділок, 3 вересня, оголосив, що у серпні річний рівень інфляції становив 17,9 відсотка.

Аналітики очікують ще вищих показників, оскільки поточні дані не враховують різке падіння в серпні курсу ліри - національної валюти Туреччини. З початку року ліра втратила приблизно 40 відсотків вартості до долара США, нагадує агентство dpa. Однією з причин падіння була суперечка між Анкарою та Вашингтоном навколо долі американського пастора Ендрю Брансона, ув'язненого в Туреччині. Її наслідком стало запровадження сторонами низки санкцій та озвучення економічних погроз.

Рейтингові агенції давно закликали Центральний банк Туреччини підвищити відсоткові ставки, і відмова Центробанку зробити це викликала сумніви в незалежності інституції. Зазвичай центральні банки намагаються зупинити швидке зростання цін, підвищуючи відсоткові ставки. Проте президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкидає цю практику, оскільки вважає, що вищі відсоткові ставки породжують інфляцію.

Ердоган навіть заявив, що долар є перешкодою у міжнародній торгівлі. "Ми пропонуємо торгувати, використовуючи наші власні валюти, а не долар США", - сказав він у понеділок, 3 вересня, на саміті тюркомовних країн в Киргизстані.

Схожі тенденції в Ірані

Тим часом стрімко девальвує також і нацвалюта сусіднього з Туреччиною Ірану - ріал. Курс іранської національної валюти до долара сягнув 3 вересня на чорному ринку рекордних 128 тисяч. Причинами девальвації ріалу є слабкі економічні показники в Ірані, фінансові проблеми місцевих банків та значний попит на долар з боку іранців, які побоюються наслідків виходу США з ядерної угоди. Вже у листопаді має набути чинності новий пакет американських санкцій проти Ірану.

Дивитись відео 02:22 Now live 02:22 хв Поділитись Ердоган проти Apple: чи готові турки попрощатися з iPhone (15.08.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/33DdR Ердоган проти Apple: чи готові турки попрощатися з iPhone (15.08.2018)