 Інтерпол очолив Кім Чон Ян з Південної Кореї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2018

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Новини

Інтерпол очолив Кім Чон Ян з Південної Кореї

Президентом Інтерполу обраний Кім Чон Ян з Південної Кореї, який раніше виконував обов'язки голови організації. Він побйшов російського генерал-майора Прокопчука, якого називали фаворитом на цю посаду.

Кім Чон Ян став президентом Інтерполу

Кім Чон Ян став президентом Інтерполу

Новим президентом Інтерполу став Кім Чон Ян з Південної Кореї. Він був обраний на засіданні делегатів країн-членів Інтерполу, яке відбулось в Дубаї у середу, 21 листопада, повідомила організація. Його обрали на два роки.

Кім Чон Ян виконував обов'язки президента організації після того, як у жовтні зник тодішній глава Інтерполу Мен Хунвей. Він обійшов свого суперника на цю посаду російського генерал-майора Олександра Прокопчука, чия кандидатура занепокоїла багато країн.

Як повідомлялося, те, що фаворитом на посаду голови Інтерполу вважався представник російського МВС генерал-майор Олександр Прокопчук, який з 2016 року обіймає посаду віце-президента цієї організації, викликало обурення не лише в Україні. У США четверо сенаторів, які є членами Гельсінської комісії США, звернулись до президента Дональда Трампа та генеральної асамблеї Інтерполу із проханням перешкодити Прокопчуку обійняти посаду президента Інтерполу. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що Україна може припинити своє членство в організації у разі обрання президентом представника Росії. Також Литва заявляла, що буде змушена розглянути можливість виходу з Інтерполу, якщо його президентом оберуть Прокопчука. 

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Можливе обрання росіянина Олександра Прокопчука новим президентом Інтерполу викликало хвилю критики. Що це означає для організації, обвинувачуваної в тому, що вона стала інструментом авторитарних країн? (20.11.2018)

Литовский Сейм ухвалив резолюцію, у якій оголосив про можливість виходу з Інтерполу, якщо його главою оберуть російського генерала. (20.11.2018)

Рішення про проведення виборів нового президента Інтерполу було ухвалено після того, як в жовтні зник тодішній глава поліцейської організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що він перебуває в Китаї, де проти нього ведеться розслідування у справі про корупцію.

Президент Інтерполу очолює виконавчий комітет організації. Виконавчий комітет здійснює контроль над виконанням рішень генеральної асамблеї Інтерполу, яка є його вищим органом і яку очолює генеральний секретар. Найвищим керівником Інтерполу є генеральний секретар, цю посаду з 2014 року обіймає німець Юрґен Шток (Jürgen Stock).

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