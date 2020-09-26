 Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.01.2021

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Новини

Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті

За запитом генпрокурора Лівану розшукуються колишній капітан і власник судна, що привезло в порт Бейрута вантаж нітрату амонію, а також португалець, який оглядав вантаж.

Вибух у порту Бейрута

Після вибуху в порту Бейрута, серпень 2020 року

Інтерпол оголосив у розшук двох громадян Росії і одного громадянина Португалії в зв'язку з вибухом в порту Бейрута в серпні 2020 року, повідомляє ліванське агентство новин NNA у вівторок, 12 січня. За його інформацією, йдеться про Ігоря Гречушкіна, Бориса Прокошева і португальця Жоржі Мануела Нема Морейру. "Червоні повідомлення" стосовно них видано за запитом генпрокурора Лівану Гассана Хурі.

Прокошев був капітаном судна Rhosus, коли воно зайшло в порт Бейрута в 2013 році, а російський бізнесмен Гречушкін, що проживає на Кіпрі, - власником судна. Воно доставило в порт Бейрута вантаж нітрату амонію, що й вибухнув згодом. Жоржі Мануела Нема Морейру займається торгівлею нітратами і в 2014 році оглядав вантаж судна.

Так зване "червоне повідомлення" Інтерполу (Red Notice) фактично становить запит про розшук і тимчасове затримання вказаної особи з перспективою її екстрадиції. Направити такий запит може будь-яка країна - член Інтерполу або міжнародний трибунал на підставі чинного національного ордера на арешт.

Сам Борис Прокошев заявив російським ЗМІ, що не вважає себе винним у вибуху і буде відстоювати свої інтереси. За його словами, портові служби мали копії документів на вантаж, були повідомлені щодо небезпек, а спроб вивезти його не здійснювали.

Вибух в Бейруті

Судно під прапором Молдови Rhosus, на борту якого містилося 2750 тонн нітрату амонію, в листопаді 2013 року прямувало з Грузії в Мозамбік і з технічних причин зробило зупинку в Бейруті. Тут судно затримали, а небезпечний вантаж перевезли на склад, розташований на території порту. У 2018 році Rhosus затонув.

В результаті вибуху нітрату амонію з судна Rhosus в порту Бейрута 4 серпня 2020 року загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух також спричинив значні руйнування в місті. У Лівані у справі про вибух заарештовано 25 осіб, в тому числі високопоставлених працівників бейрутського порту і митниці, а також сирійських працівників, які за кілька годин до вибуху проводили зварювальні роботи в порту. Також через цей інцидент у відставку пішов тодішній уряд країни.

Дивитись відео 02:21

Вибухи в Бейруті: апокаліптична атмосфера в місті (05.08.2020)

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Вибух на хімзаводі в Оппау

    1 вересня 1921 року на хімзаводі BASF в Оппау поблизу Людвігсгафена вибухнула ємність для зберігання міндобрив. Тоді здетонувало 4,5 тисячі тонн аміачної селітри. Унаслідок катастрофи загинула 561 особа й майже дві тисячі зазнали поранень. Вибух цілком знищив хімзавод. Крім того, було також повністю або частково зруйновано 800 житлових будинків з приблизно тисячі, що на той час були в Оппау.

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Трагедія у Техас-Сіті

    1947 року в порту міста Техас-Сіті у США загорівся французький сухогруз Grandcamp із 2300 тоннами аміачної селітри на борту. Пожежа призвела до потужного вибуху, що спричинив значні руйнування як у самому порту, так і в місті. Тоді загинуло більше 500 людей, тисячі інших дістали поранень. Того ж року сухогруз з вантажем аміачної селітри вибухнув в порту Бреста у Франції. Загинула 21 особа.

  • Аварія на хімзаводі поблизу Тулузи у Франції

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Аварія на хімзаводі поблизу Тулузи у Франції

    У вересні 2001 року на одному з заводів з виробництва міндобрив, розташованому поблизу південного французького міста Тулуза, так само вибухнули ємності з нітратом амонію. Тоді загинула 31 людина, ще 2,5 тисячі осіб отримали поранення. Вибухова хвиля спричинила значні руйнування.

  • Техногенні катастрофи, спричинені аміачною селітрою

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Вибух на залізничній станції Ренчхон у КНДР

    2004 року сталося зіткнення автоцистерни і двох залізничних вагонів з аміачною селітрою на станції Ренчхон в Північній Кореї, що розташована поблизу кордону з Китаєм. Пролунав потужний вибух. Тоді загинуло 169 осіб, у тому числі багато дітей. Ще 1300 людей отримали поранення. Вибухова хвиля зруйнувала й пошкодила багато будівель.

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Аварія на хімзаводі у Техасі

    15 людей загинуло й 200 дістали поранень у квітні 2013 року від вибуху на хімзаводі поблизу містечка Вест у Техасі. Десятки будинків були повністю зруйновані, зокрема школи та лікарня. Вважається, що тоді потужний вибух так само спричинила аміачна селітра. Сила вибуху була такою, що його чули за 70 кілометрів від місця події, а сейсмологи зафіксували навіть невеликий землетрус.

  • Техногенні катастрофи за участі аміачної селітри

    Гучні техногенні катастрофи через вибух аміачної селітри

    Вибух у Бейруті

    Увечері 4 серпня 2020 року стався вибух на території порту ліванської столиці Бейрута. На одному з портових складів зберігалося понад 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, котра вибухнула під час пожежі. Потужна вибухова хвиля вщент зруйнувала сам порт, а також заподіяла значних руйнувань у центральній частині міста. Загинуло понад 130 осіб, ще 5000 людей дістали поранень.

    Автор: Валерій Сааков


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У Бейруті після вибухів затримано 16 співробітників порту

Слідство з'ясовує обставини, пов'язані з вибухами в порту ліванської столиці. Півтора десятка його співробітників затримані, ще близько 20 - допитані. МОЗ Лівану повідомило, що від вибухів загинули 149 осіб.  

У Бейруті могла вибухнути аміачна селітра, конфіскована з корабля бізнесмена з РФ

У порту Бейрута, де сталися вибухи, з 2014 року тримали 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої з корабля Rhosus. Він належав росіянину Ігорю Гречушкіну, всі члени екіпажу були українцями.  

У Бейруті припинили пошуки людей під завалами

Рятувальники припинили пошуки людини під завалами будинку у Бейруті. Раніше спеціальні датчики виявили там ознаки пульсу. Утім, тепер рятувальники розповіли, що під завалами немає ознак життя.  

Донорська конференція: Лівану нададуть багатомільйонну допомогу

Учасники міжнародної конференції донорів для Лівану домовилися виділити понад 250 мільйонів євро допомоги для подолання наслідків руйнівного вибуху в Бейруті, повідомила пресслужба президента Франції.  

Вибух в Бейруті: звинувачення висунули ексглаві уряду Лівану

Експрем'єра Лівану та трьох членів його кабінету обвинувачують у "злочинній недбалості, що призвела до трагедії та людських жертв".  

Вибухи в Бейруті: збитки сягнуть 10-15 мільярдів доларів

Половна столиці Лівану зруйнована чи пошкоджена, загальні збитки від вибухів у Бейруті складуть десятки мільярдів доларів, заявив губернатор міста. Інші країни надають Лівану допомогу.  

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