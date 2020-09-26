Інтерпол оголосив у розшук двох росіян через вибух у Бейруті

Інтерпол оголосив у розшук двох громадян Росії і одного громадянина Португалії в зв'язку з вибухом в порту Бейрута в серпні 2020 року, повідомляє ліванське агентство новин NNA у вівторок, 12 січня. За його інформацією, йдеться про Ігоря Гречушкіна, Бориса Прокошева і португальця Жоржі Мануела Нема Морейру. "Червоні повідомлення" стосовно них видано за запитом генпрокурора Лівану Гассана Хурі.

Прокошев був капітаном судна Rhosus, коли воно зайшло в порт Бейрута в 2013 році, а російський бізнесмен Гречушкін, що проживає на Кіпрі, - власником судна. Воно доставило в порт Бейрута вантаж нітрату амонію, що й вибухнув згодом. Жоржі Мануела Нема Морейру займається торгівлею нітратами і в 2014 році оглядав вантаж судна.

Так зване "червоне повідомлення" Інтерполу (Red Notice) фактично становить запит про розшук і тимчасове затримання вказаної особи з перспективою її екстрадиції. Направити такий запит може будь-яка країна - член Інтерполу або міжнародний трибунал на підставі чинного національного ордера на арешт.

Сам Борис Прокошев заявив російським ЗМІ, що не вважає себе винним у вибуху і буде відстоювати свої інтереси. За його словами, портові служби мали копії документів на вантаж, були повідомлені щодо небезпек, а спроб вивезти його не здійснювали.

Вибух в Бейруті

Судно під прапором Молдови Rhosus, на борту якого містилося 2750 тонн нітрату амонію, в листопаді 2013 року прямувало з Грузії в Мозамбік і з технічних причин зробило зупинку в Бейруті. Тут судно затримали, а небезпечний вантаж перевезли на склад, розташований на території порту. У 2018 році Rhosus затонув.

В результаті вибуху нітрату амонію з судна Rhosus в порту Бейрута 4 серпня 2020 року загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух також спричинив значні руйнування в місті. У Лівані у справі про вибух заарештовано 25 осіб, в тому числі високопоставлених працівників бейрутського порту і митниці, а також сирійських працівників, які за кілька годин до вибуху проводили зварювальні роботи в порту. Також через цей інцидент у відставку пішов тодішній уряд країни.