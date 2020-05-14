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Інтернет-магазин

Інтернет-магазин – магазин, який торгує товарами за допомогою мережі інтернет.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "інтернет-магазин". Інтернет-магазин або електронний чи онлайн-магазин – магазин, який торгує товарами за допомогою мережі інтернет. Клієнт може вибрати, замовити й оплатити товар онлайн. Придбаний товар доставляється клієнту поштою. Найбільшою в світі компанією, котра спеціалізується на електронній торгівлі, є американська фірма Amazon. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

IKEA запустила інтернет-магазин в Україні

IKEA запустила інтернет-магазин в Україні 14.05.2020

Шведський рітейлер IKEA пропонує українським покупцям близько 3 600 товарів для дому. Покупці зможуть замовляти з доставкою додому або забирати товар у Києві самостійно.
Німецькі інтернет-торговці даремно утилізують мільйони товарів - дослідження

Німецькі інтернет-торговці даремно утилізують мільйони товарів - дослідження 09.10.2019

Інтернет-торговці Німеччини у 2018 році утилізували близько 7,5 мільйона повернутих клієнтами товарів, які могли використати на благодійництво, встановили дослідники Університету Бамберга.
У Чорну п'ятницю страйкують працівники Amazon у кількох країнах Європи

У Чорну п'ятницю страйкують працівники Amazon у кількох країнах Європи 23.11.2018

Під час великого розпродажу працівники інтернет-гіганта Amazon страйкують, вимагаючи збільшення зарплат та покращення умов праці. Компанія повідомила, що це не впливає на замовлення клієнтів.
Мільярдер у кепочці: кар'єра, що почалася в ПТУ

Мільярдер у кепочці: кар'єра, що почалася в ПТУ 25.10.2018

Одна з німецьких газет назвала його "найскромнішим у світі мільярдером". На початку його кар'єри ніхто навіть припустити не міг, що вона буде такою блискучою.

Як інтернет-супермаркет з Нідерландів переміг конкурентів (25.09.2018) 25.09.2018

Для багатьох купівля продуктів на тиждень - стрес та марнування часу. Нідерландський стартап вигадав, як заробити на цьому. Виявилось, що продаж продуктів в інтернеті прибутковий. Навіть з безкоштовною доставкою.
Тонкощі онлайн-торгівлі: як цьому навчитися (відео)

Тонкощі онлайн-торгівлі: як цьому навчитися (відео) 01.08.2018

Шопінг в інтернеті розвивається дедалі бурхливіше. Відповідно з'явився попит на нову спеціальність - продавець онлайн. Чим така професія відрізніється від роботи класичого продавця, навчають на спеціальних курсах у ФРН.
На Франкфуртському ярмарку обговорюють майбутнє книги

На Франкфуртському ярмарку обговорюють майбутнє книги 10.10.2012

У Франкфурті-на-Майні розпочав свою роботу найбільший у світі книжковий ярмарок. Чи мають рацію ті, хто говорить про перемогу електронної книги над друкованою? Цьому питанню присвячено багато заходів виставки.
Неякісні і дорогі речі: де ж вдягатися українцям?

Неякісні і дорогі речі: де ж вдягатися українцям? 19.04.2012

Купити одяг за ціною, що відповідає якості, в Україні стає дедалі проблематичніше. Дешевші альтернативи покупці дедалі частіше шукають у віртуальному просторі. Але й тут є ризики.
Преса: Google запускає власний музичний онлайн-магазин

Преса: Google запускає власний музичний онлайн-магазин 16.11.2011

Компанія Google у середу, 16 листопада, планує відкрити власний музичний інтернет-магазин. Новинка від Google має скласти конкуренцію аналогічному сервісу iTunes від Apple.

Інтернет-магазин «Quelle» виходить на український ринок 24.09.2008