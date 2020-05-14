Інтернет-магазин – магазин, який торгує товарами за допомогою мережі інтернет.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "інтернет-магазин". Інтернет-магазин або електронний чи онлайн-магазин – магазин, який торгує товарами за допомогою мережі інтернет. Клієнт може вибрати, замовити й оплатити товар онлайн. Придбаний товар доставляється клієнту поштою. Найбільшою в світі компанією, котра спеціалізується на електронній торгівлі, є американська фірма Amazon. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.