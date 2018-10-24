 Інтерв′ю Сonflict Zone: Анґела Меркель втрачає позиції? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Інтерв'ю Сonflict Zone: Анґела Меркель втрачає позиції? (відео)

Анґела Меркель - "кульгава качка" чи таки зможе відновити свої позиції у німецькій політиці? Про це та інше в інтерв'ю Conflict Zone розповів Девід Макаллістер - високопосадовець з Європарламенту і член партії Меркель. 

Девід Макаллістер та Анґела Меркель, над якою нависла хмара відставки. Чи є в неї рятівна парасолька?

Девід Макаллістер та Анґела Меркель, над якою нависла хмара відставки. Чи є в неї "рятівна парасолька"?

Тім Себастіан
ведучий DW

- Як ви оцінюєте нинішню ситуацію з канцлеркою Анґелою Меркель, яка дедалі більше нагадує поранену тварину. Вона втратила ключового соратника після того, як парламентарії не проголосували за людину, яку Меркель запропонувала на пост голови фракції у Бундестазі...
Це не несподіванка. Це серйозна поразка для неї особисто, чи не так?

Девід Макаллістер 
голова комітету із закордонних справ Європарламенту, депутат від ФРН
- Анґела Меркель і сама сказала, що це поразка. В умовах демократії таке трапляється.

ТС

- Це поразка для неї. Як сказав єврокомісар з питань бюджету Ґюнтер Еттінґер, вона тепер кульгава качка. Він так і сказав: кульгава качка.

ДМ
- Анґела Меркель - канцлерка Федеративної Республіки Німеччина. Вона ...

ТС
-…вразлива, вкрай уразлива канцлерка.

ДМ
- Ймовірно, вона знову буде балотуватися на пост голови партії ХДС на партійному з'їзді на початку грудня. І я б підтримав її ...

 

DW.COM

Підтримка партій урядової коаліції в Німеччині впала до нового мінімуму

Підтримка партій ХДС, ХСС та СДПН, за даними останього опитування, знову знизилася. Натомість продовжує зростати рейтинг Зелених. (19.10.2018)  

Коментар: Проголосували в Баварії, а струсонуло всією Німеччиною

Результат останніх земельних виборів у Баварії став історичною поразкою для ХСС, а відповідальність за це лежить насамперед на Горсті Зеегофері. Наслідки цих виборів відчує вся Німеччина, вважає Розалія Романець. (15.10.2018)  

Вибори в Баварії похитнули позиції канцлерки Меркель

Партнер Анґели Меркель у консервативному блоці поніс великі втрати на виборах у Баварії. За два тижні випробування чекає і на самих християнських демократів. Не виключено, що в грудні канцлерка піде у відставку. (15.10.2018)  

Також за темою

Сonflict Zone: Анґелі Меркель час на вихід? (25.10.2018) 25.10.2018

Анґела Меркель - "кульгава качка", яку ось-ось усунуть від влади, чи її вплив у Німеччині та ЄС досі беззаперечний? Про це та інше в ексклюзивному інтерв'ю DW розповів голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід Макаллістер.

Horst Seehofer und Kanzlerin Merkel

Зеегофер заявив про завершення суперечки з Меркель щодо біженців 08.07.2018

Суперечку з канцлеркою Анґелою Меркель навколо питання подальшої політики щодо біженців вичерпано, заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер.

Реклама

Докладно

Бронетранспортери Marder прибули до Норвегії на навчання Trident Juncture

Найбільші навчання НАТО: до яких загроз готується Альянс?

НАТО проводить найбільші військові навчання з часів "холодної війни" - Trident Juncture-2018. 

Соцмережа без дозволу передавала дані користувачів третій стороні

Великобританія покарала Facebook за зловживання даними

Штраф пов'язаний зі скандалом довкола Cambridge Analytica. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  