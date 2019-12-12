 Інтервальне голодування: чи варто себе виснажувати ″диво-дієтою″? | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 13.12.2019

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Культура й стиль життя

Інтервальне голодування: чи варто себе виснажувати "диво-дієтою"?

Її називають "секретом здоров'я" і надійним способом позбутися зайвих кілограмів і подовжити собі життя. Та чи справді ця система настільки ефективна, як стверджують деякі дослідження?

Інтервальне голодування - плюси і мінуси диво-дієти

Схоже, що усі навколо "підсіли" на інтервальне голодування - зірки, мій начальник, друзі моїх друзів та навіть моя мати.

Керівник Twitter Джек Дорсі харчується лише раз на день. Він не їсть сніданків і обідів, а споживає їжу між 6.30 і 8.30 вечора. І хоча це вже екстрим (до якого лікарі вдаватися не рекомендують), інтервальне голодування зараз дуже популярне. Десятки книжок на цю тему обіцяють "додатковий заряд енергії", "оптимізацію ваги", "активацію стовбурових клітин", "уповільнення старіння". Не бракує і додатків до смартфонів, які моніторять прогрес схуднення. Усе це частина глобальної індустрії дієт, яку оцінюють у 175 мільярдів євро.

Голодування віддавна вважають звичним ритуалом очищення (насамперед духовного) у багатьох культурах і релігіях. Однак сучасна популярність цієї практики викликає і запитання щодо безпеки для здоров'я. Деякі адепти захищають голодування, посилаючись на те, що його практикували ще наші примітивні пращури. Але що це таке взагалі, інтервальне, або як його ще називають, переривчасте голодування?

Що воно таке?

Схема харчування, що обмежує споживання калорій певними годинами доби або днями тижня, має кілька різновидів.

Один із найпоширеніших варіантів пропагує журналіст і оглядач з наукової тематики Майкл Мослі. Ця дієта називається "5:2" і передбачає, що 5 днів на тиждень ви харчуєтеся без обмежень, а в інші два дні обмежуєтеся 500 калоріями. Мослі твердить, що це допомогло зупинити у нього цукровий діабет другого типу. 

Дивитись відео 01:23

Уроки здорового харчування для дітей у Великобританії (08.03.2018)

Інший варіант дієти передбачає обмеження харчування протягом певного часу - зазвичай це період тривалістю від 8 до 10 годин. Ще один варіант - голодувати із інтервалом у добу: день їсти, день - поститися. Існують і екстремальніші версії, як "бійцівська дієта", яка передбачає утримання від споживання їжі протягом 20 годин і вільне споживання упродовж 4 годин. Однак її ефективність ніхто досконало не вивчав, адже жоден дієтолог не стане її рекомендувати.

Головна ідея інтервального голодування у тому, щоби у перерві між прийомами їжі надати рівням інсуліну в організму достатньо часу на зниження, щоби наші жирові клітини вивільнили збережений цукор.

Галасу ефективність цієї дієти наробила після низки успішних досліджень на щурах, які скинули вагу. А ще у звірят поліпшився артеріальний тиск, рівень холестерину та цукру в крові, а також знизився ризик захворіти на діабет другого типу та на рак.

Однак людині важче триматися такого режиму. Настільки, що це навіть ускладнило проведення подібних досліджень на людях.

Останні дані

Одне з останніх таких досліджень, опубліковане у журналі "Метаболізм клітин", виявило, що обмеження прийому їжі 10-годинами мало позитивний вплив на людей, що потерпають від зайвої ваги з високими рівнями холестерину і підвищеним рівнем цукру та високим тиском. Після трьох місяців спостережень учасники експерименту, яких не просили відмовлятися від звичних для них продуктів, втратили близько 3 відсотків тілесного і 4 відсотків вісцерального жиру.

DW.COM

Раніше вчені вважали, що низькокалорійна дієта продовжує життя тваринам. Тепер, схоже, виявляється, що цей ефект не розповсюджується на приматів. (27.09.2012)

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А це може означати, що прийом їжі між 8 ранку і 6 вечора є ефективним для людей із метаболічним синдромом. Проблема лише в тому, що у тримісячному дослідженні брало участь лише 19 осіб. "Це занадто мало і занадто коротко", - коментує для DW результати дієтолог-епідеміолог Тільман Кюн (Tilman Kühn) з Німецького центру досліджень раку. До того ж, у дослідженні бракувало порівняння зі звичайною дієтою, додає він.

Співавтор цього дослідження професор Сатчідананда Панда з Інституту біологічних досліджень Солка у Каліфорнії погоджується, що потрібні додаткові дані. Разом з тим науковець каже, що особи на дієті "10:14" краще сплять і краще почуваються зранку.

Не краще за звичайну дієту

Попередні дослідження вказують, що інтервальне голодування нічим не ефективніше за звичайну дієту для втрати зайвої ваги чи покращення рівня інсуліну.

Одне з останніх досліджень за співавторства Кюна упродовж 50-тижневого періоду порівнювало ефективність інтервального голодування "5:2" з неперервною дієтою, де учасники зменшували на 20 відсотків прийом калорій. Третя група учасників (контрольна) не змінювала своє звичне харчування.

Дослідники встановили, що інтервальне голодування та низькокалорійна дієта сприяли втраті ваги та жиру у порівнянні з контрольною групою. Деякі додаткові показники, як-то інсулін та ліпіди, теж покращилися. Результати звичної дієти та голодування дуже подібні. "Ми не знайшли доказів тому, що інтервальне голодування мало б сильніший ефект, ніж звичайна дієта", - каже науковець.

До слова, два інші порівняльні дослідження з Норвегії та Австралії, що тривали рік, зафіксували ідентичні результати - інтервальне голодування за формулою "5:2" не є ефективнішим за традиційну дієту.

Професор Панда, втім, каже, що формули "10:14" триматися набагато простіше, ніж звичних дієт або інших варіантів інтервального голодування. "Навіть якщо обидва методи показали схожі результати, чому обирати те, чого важче триматися?", - каже він.

Якщо підсумувати усе це, видається, що попри гучні обіцянки інтервального голодування, однозначних наукових підтверджень його ефективності досі бракує. "Якщо інтервальне голодування комусь пасує - чудово. Але це не універсальне рішення", - каже Кюн і додає, що з огляду на наявні дані доречним було б сконцентруватися на законодавчих заходах, таких як обмеження вмісту цукру у продуктах. Наприклад, у Великобританії діє податок на цукор, покликаний сприяти оздоровленню харчових звичок споживачів.

  • Філіжанка кави

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

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  • Маргарин

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  • Червоне вино

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

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  • Холестерин

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

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    Без холестерину ніяк, адже він міститься у клітинних мембранах. Є так званий "корисний" та "шкідливий" холестерол. Раніше вважалось, що "шкідливого" у крові може бути якогомога менше, а "корисного" - скільки завгодно. Тепер відомо, що і рівень "корисного" потрібно обмежувати. Лікарі закликають до здорової рівноваги. Одне яйце на день можете їсти спокійно. Але замість м'яса.

  • Овочі з морозильної камери

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Овочі з морозилки

    Бум на овочі з морозильної камери нібито минув. Більшість віддає перевагу свіжим, придбаним у магазині чи на ринку. Однак лікарі-дієтологи звертають увагу, що садовина і ягоди, що пройшли шокове заморожування відразу після збору врожаю, зберігають більше корисних речовин та вітамінів, ніж так звані "свіжі", котрі певний час полежали на рундуку.

  • Глутамат

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Глутамат

    Глутамат натрію відомий як універсальна харчова добавка Е621 - так званий підсилювач смаку. У Німеччині та багатьох інших країнах Європи його заборонено додавати у дитяче харчування. Чи означає це, що він шкідливий? Штучний глутамат, ще й у великій кількості, як от у чипсах, - безумовно. І навіть, ймовірно, природний (скажімо, у соєвому соусі чи сирі рокфор).

  • Кориця

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Кориця

    Коричник цейлонський - відмінний антиоксидант, пряність, що надає неповторний смак випічці. Однак у корі більш дешевого різновиду - кориці китайської (лат. Cinnamomum aromaticum) - виявлений кумарин, надлишки якого можуть руйнівно впливати на нирки та печінку. Рекомендована норма на добу - не більше 0,1 мг на один кілограм маси тіла. Тобто один великий пряник.

  • Вода

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вода

    Не припиняються й суперечки про те, скільки щодня потрібно пити води. Зазвичай наш організм сам знає, скільки рідини йому потрібно: ми п'ємо, щоб втамувати спрагу, решту отримуємо з прийомом їжі. Але лікарі наполягають на добовій нормі не менше 2,5-3 літрів на день. При цьому пити, як кажуть, потрібно, не чекаючи на той момент, коли настане спрага, особливо в спекотні дні.

  • Молоко

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Молоко

    Молоко корисне тільки для дітей, у багатьох дорослих від нього виникають проблеми - через непереносимість лактози. Такого висновку дійшли німецькі лікарі. А шведські вчені встановили, що любителі молока і живуть менше, і хворіють частіше. Про це говорять результати багаторічного дослідження, в якому взяло участь понад 100 тисяч осіб.

  • Пшениця та інші злаки

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Пшениця та інші злаки

    Хліб - ще один базовий продукт, у користі якого тепер сумніваються вчені. Безперечно те, що хлібобулочні вироби, що містять глютен (клейковину) у багатьох людей - особливо дітей - викликають непереносимість. Крім того, проблемою нерідко є також дріжджі, горіхи або насіння, які використовують при виготовленні хліба.

  • Вітаміни

    Які продукти подовжують життя, а які - ні

    Вітаміни

    Часи, коли вітамінні таблетки і порошки ковтали мало не жменями, минули. Сьогодні "штучні" вітаміни вживають набагато обережніше. Лікарі звертають особливу увагу на побічні дії "штучних" вітамінних добавок і попереджають про серйозні наслідки безконтрольного самолікування. Побоюєтеся авітамінозу? Їжте більше овочів і фруктів, частіше бувайте на сонці!

    Автор: Бріґітте Остерат, Дмитро Каневський


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Посилання в інтернеті

Дослідження "Альтернативні голодування та профілактика хронічних захворювань: огляд випробувань на людях та тваринах" (Англ.)

Дослідження "Обмеження прийому їжі 10-ма годинним періодом знижує вагу, кров'яний тиск..." (Англ.)

Аудіо й відео до теми

Уроки здорового харчування для дітей у Великобританії (08.03.2018)  

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