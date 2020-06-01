Іноземці зможуть прилітати до України з 15 червня

Кабінет Міністрів України дозволив із 15 червня відкрити пункти пропуску та контролю в авіасполученні з ціллю обслуговування рейсів у міжнародному повітряному сполученні. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю, 12 червня.
"Фактично ми дозволимо відкрити пункти пропуску в усіх аеропортах, які були закриті попереднім рішенням. Залишилися (закритими. - Ред.) "Ужгород", "Івано-Франківськ", "Тернопіль", "Хмельницький", "Ізмаїл", "Маріуполь", "Кривий Ріг", "Суми", "Рівне", "Озерне", "Черкаси", "Полтава", "Сокольники", - повідомив перший заступник міністра інфраструктури Дмитро Абрамович, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".
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У повідомленні мінінфраструктури наголошується, що зазначене рішення також забезпечує можливість перетину кордону іноземними громадянами. "Сьогодні уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в'їзд іноземцям, які не є громадянами країн із значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту та налагодити міжнародне повітряне сполучення", - зазначив міністр.
Нагадаємо, з 5 червня уряд дозволив відновити внутрішні авіаперевезення.
Відкриють КПВВ на адмінмежі з Кримом
Іншим рішення Кабміну було дозволено з 15 червня відновити роботу КПВВ на адмінмежі з Кримом. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. За його словами так само скасовується й обов'язкова обсервація.
"Проведено низку консультацій із постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим, з представниками громадськості та міжнародними організаціями щодо ситуації на адміністративній межі з Кримом. Результатом переговорів стало рішення про відновлення роботи пунктів пропуску з 15 червня", - повідомив Резніков.
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Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед