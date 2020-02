Іноземним фахівцям допоможуть знайти роботу у Німеччині

З одного боку, Німеччині потрібні кваліфіковані фахівці. З іншого - іноземцю не з ЄС, який прагне влаштуватися в німецьку фірму, складно зрозуміти, як необхідно діяти. Чи підтверджувати диплом? Які документи будуть потрібні? Куди їх надсилати? Чи потрібно здавати мовний іспит? Питань безліч. А з набранням чинності нового закону в березні 2020 року, який полегшить доступ іноземним фахівцям до німецького ринку праці, - бажаючих отримати інформацію з'явиться ще більше.

Тому й було вирішено відкрити центральну сервісну службу в Бонні (Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung), яка повинна стати навігатором для тих, хто пов'язує свій професійний шлях із Німеччиною. Офіційне відкриття в присутності міністра праці ФРН Губертуса Гайля (Hubertus Heil) і міністерки освіти ФРН Ані Карлічек (Anja Karliczek) відбулося 17 лютого. Але свої послуги сервісний центр надає вже з початку місяця. Яку підтримку тут можна отримати?

Працевлаштування в Німеччині: з чого почати

Необхідно зазначити, що з новим законом працевлаштуватися в Німеччині можна буде іноземним фахівцям із дипломом - про вищу або середню професійну освіту. За багатьма спеціальностями кваліфікацію, отриману за кордоном, слід підтвердити у відповідному німецькому відомстві. Подати заявку на розгляд документів можна, не перебуваючи в Німеччині.

Таких відомств у Німеччині 1400. До якого з них звертатися, залежить від професії і (майбутнього) місця проживання й роботи. Адресу можна знайти на сайті Anerkennung in Deutschland.de. Але в базі даних вказані не всі професії, та й за тими, що перераховані, інформація не завжди повна. До того ж у Німеччині є безліч невеликих консультаційних служб при державних службах, громадських і церковних організаціях, які допомагають зорієнтуватися. Базова інформація щодо можливості працевлаштування, які вакансії є в наявності, та вимоги до мови опубліковані на сайті Make it in Germany.

Нова центральна Сервісна служба, створена при Федеральному агентстві з праці в Бонні, зводить важливу інформацію воєдино. Вона повинна розвантажити інші відомства і зробити процес визнання кваліфікації більш швидким, прозорим і уніфікованим. Сервісний центр налічує близько трьох десятків співробітників. З понеділка до п'ятниці за допомогою чату, контактного формуляра або телефону вони надають індивідуальні консультації: допомагають оцінити шанси на те, чи буде визнана кваліфікація, збирають разом зі здобувачем пакет документів, проводять їх попередню перевірку і відправляють заявку до відповідного відомства, яке ухвалює рішення про визнання диплома. Самі співробітники Служби ухвалювати такі рішення не уповноважені, але обіцяють "за руку" провести через бюрократичні джунглі.

Уже надходять перші запити. Так, одна зі співробітниць центру розглядає заявку автомеханіка з Албанії, поруч двоє колег спілкуються в чаті з шукачами з Мексики та Індії. Вони зазначають, що питання про те, які шанси є на працевлаштування у Німеччині, - найчастіше ставиться під час першого контакту. У сервісній службі готові інформаційно супроводжувати здобувача аж до приїзду в Німеччину, а також нададуть візову підтримку й допомогу в пошуку відповідної пропозиції щодо підвищення кваліфікації, якщо диплом може бути визнаний лише частково. Контактні дані служби вказані на сайті Make it in Germany.de.