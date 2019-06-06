 Іноземним фахівцям допоможуть знайти роботу у Німеччині | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.02.2020

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Економіка

Іноземним фахівцям допоможуть знайти роботу у Німеччині

У Бонні відкрили сервісну службу для іноземних фахівців. Консультацію щодо плану дій з працевлаштування у Німеччині можна отримати через інтернет або за телефоном.

Робота у Німеччині

З одного боку, Німеччині потрібні кваліфіковані фахівці. З іншого - іноземцю не з ЄС, який прагне влаштуватися в німецьку фірму, складно зрозуміти, як необхідно діяти. Чи підтверджувати диплом? Які документи будуть потрібні? Куди їх надсилати? Чи потрібно здавати мовний іспит? Питань безліч. А з набранням чинності нового закону в березні 2020 року, який полегшить доступ іноземним фахівцям до німецького ринку праці, - бажаючих отримати інформацію з'явиться ще більше.

Тому й було вирішено відкрити центральну сервісну службу в Бонні (Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung), яка повинна стати навігатором для тих, хто пов'язує свій професійний шлях із Німеччиною. Офіційне відкриття в присутності міністра праці ФРН Губертуса Гайля (Hubertus Heil) і міністерки освіти ФРН Ані Карлічек (Anja Karliczek) відбулося 17 лютого. Але свої послуги сервісний центр надає вже з початку місяця. Яку підтримку тут можна отримати?

Працевлаштування в Німеччині: з чого почати

Необхідно зазначити, що з новим законом працевлаштуватися в Німеччині можна буде іноземним фахівцям із дипломом - про вищу або середню професійну освіту. За багатьма спеціальностями кваліфікацію, отриману за кордоном, слід підтвердити у відповідному німецькому відомстві. Подати заявку на розгляд документів можна, не перебуваючи в Німеччині.

Таких відомств у Німеччині 1400. До якого з них звертатися, залежить від професії і (майбутнього) місця проживання й роботи. Адресу можна знайти на сайті Anerkennung in Deutschland.de. Але в базі даних вказані не всі професії, та й за тими, що перераховані, інформація не завжди повна. До того ж у Німеччині є безліч невеликих консультаційних служб при державних службах, громадських і церковних організаціях, які допомагають зорієнтуватися. Базова інформація щодо можливості працевлаштування, які вакансії є в наявності, та вимоги до мови опубліковані на сайті Make it in Germany.

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Нова центральна Сервісна служба, створена при Федеральному агентстві з праці в Бонні, зводить важливу інформацію воєдино. Вона повинна розвантажити інші відомства і зробити процес визнання кваліфікації більш швидким, прозорим і уніфікованим. Сервісний центр налічує близько трьох десятків співробітників. З понеділка до п'ятниці за допомогою чату, контактного формуляра або телефону вони надають індивідуальні консультації: допомагають оцінити шанси на те, чи буде визнана кваліфікація, збирають разом зі здобувачем пакет документів, проводять їх попередню перевірку і відправляють заявку до відповідного відомства, яке ухвалює рішення про визнання диплома. Самі співробітники Служби ухвалювати такі рішення не уповноважені, але обіцяють "за руку" провести через бюрократичні джунглі.

Уже надходять перші запити. Так, одна зі співробітниць центру розглядає заявку автомеханіка з Албанії, поруч двоє колег спілкуються в чаті з шукачами з Мексики та Індії. Вони зазначають, що питання про те, які шанси є на працевлаштування у Німеччині, - найчастіше ставиться під час першого контакту. У сервісній службі готові інформаційно супроводжувати здобувача аж до приїзду в Німеччину, а також нададуть візову підтримку й допомогу в пошуку відповідної пропозиції щодо підвищення кваліфікації, якщо диплом може бути визнаний лише частково. Контактні дані служби вказані на сайті Make it in Germany.de.

  • Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Позитивний список

    Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

  • Робота з металом

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Робота з металом

    У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників

  • Електронна автоматизація

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Електронна автоматизація

    Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.

  • Будівництво

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Будівництво

    Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.

  • Фахівці із прокладання каналів

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Фахівці із прокладання каналів

    Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.

  • Сантехніка, опалення, вентиляція

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сантехніка, опалення, вентиляція

    Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.

  • Сфера транспорту

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера транспорту

    Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.

  • Медицина

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Медицина

    Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.

  • Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.

  • Вимоги до іноземців

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Вимоги до іноземців

    Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.

    Автор: Тетяна Вайнман


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