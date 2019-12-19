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Іноземний агент

Термін "іноземний агент" має кілька значень, у тому числі "представник довірителя за кордоном" та "шпигун".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "іноземний агент". Іноземними агентами називають фізичну або юридичну особу, котра представляє інтереси (найчастіше фінансові, комерційні) довірителя за кордоном. У деяких країнах так прийнято називати організації та окремих осіб, які займаються внутрішньополітичною діяльністю в інтересах іноземної держави. В російськомовному просторі так називають також шпигунів, скорочуючи словосполучення "агент іноземної розвідки". Тому навіть нейтральне поняття, фінансовий термін "іноземний агент" у Росії та інших пострадянських країнах має негативний відтінок. Натомість, наприклад, в англомовному просторі цей термін такого відтінку не має. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Європарламент: Росія має негайно скасувати закон про іноагентів

Європарламент: Росія має "негайно" скасувати закон про "іноагентів" 19.12.2019

Євродепутати ухвалили жорстку резолюцію, де вказали на невідповідність російського закону про "іноземних агентів" і останніх змін до нього як міжнародним зобов'язанням РФ, так і її конституції.
Найнята Манафортом юридична фірма визнала, що діяла в Україні як іноземний агент

Найнята Манафортом юридична фірма визнала, що діяла в Україні як іноземний агент 18.01.2019

Юридична фірма Skadden виплатить уряду США понад чотири мільйони доларів, отриманих за звіт щодо Юлії Тимошенко, підготований на замовлення Пола Манафорта у 2012 році.
Росіянка Бутіна визнала, що працювала у США агенткою Кремля

Росіянка Бутіна визнала, що працювала у США агенткою Кремля 13.12.2018

Затримана у США росіянка Марія Бутіна зізналася, що була агенткою Кремля з 2015 року. Вона працювала під керівництвом російського чиновника.
Журналістів RT позбавили акредитації в Конгресі США

Журналістів RT позбавили акредитації в Конгресі США 30.11.2017

Скасування акредитації в Конгресі США для російських журналістів пов'язане з тим, що телеканал RT зареєстрований у США як "іноземний агент".
У Росії Рада Федерації схвалила закон про ЗМІ-іноагентів

У Росії Рада Федерації схвалила закон про ЗМІ-"іноагентів" 22.11.2017

Верхня палата парламенту Росії - Рада Федерації - підтримала закон, який дозволяє прирівнювати іноземні ЗМІ в Росії до "іноземних агентів".
Держдума Росії ухвалила закон з нормою про ЗМІ-іноземних агентів

Держдума Росії ухвалила закон з нормою про ЗМІ-"іноземних агентів" 15.11.2017

Закон, що дозволяє визнавати ЗМІ "іноземним агентом", якщо воно отримує фінансування з-за кордону, ще має схвалити Рада Федерації та підписати президент РФ.
Як працює американський закон про іноземних агентів FARA

Як працює американський закон про "іноземних агентів" FARA 14.11.2017

Російський телеканал RT в останній момент піддався тиску Вашингтона та зареєструвався в США як "іноземний агент". DW з'ясувала, хто в Америці за законом одержує цей статус і чим загрожує його порушення.
Єврокомісія відкрила провадження щодо Угорщини

Єврокомісія відкрила провадження щодо Угорщини 13.07.2017

Причиною відкриття провадження стало ухвалення Угорщиною законодавства, яке запроваджує більш жорсткі правила діяльності в країні для неурядових громадських організацій, що фінансуються з-за кордону.

''Левада-центру'' загрожує ліквідація через статус ''іноземного агента'' (07.09.2016) 07.09.2016

Внесення ''Левада-центру'' в ''чорний список'' паралізує його роботу. Нещодавно центр опублікував дані про падіння популярності ''Єдиної Росії''. Та претензії до організації у влади РФ були вже давно.
Російський суд відмовився скасувати штраф Меморіалу

Російський суд відмовився скасувати штраф "Меморіалу" 29.09.2015

Московський суд відхилив скаргу правозахисників на штраф 600 000 рублів за поширення матеріалів без позначки "іноземний агент".
Солдатській матері з Росії вручили Гессенську премію миру

"Солдатській матері" з Росії вручили Гессенську премію миру 17.07.2015

Елла Полякова, яка очолює російську неурядову організацію "Солдатські матері Санкт-Петербурга", бореться за права призовників до армії РФ. У німецькому Вісбадені їй вручили цьогорічну Гессенську премію миру.
Влада Росії відмовилась від ліквідації Меморіалу

Влада Росії відмовилась від ліквідації "Меморіалу" 28.01.2015

Справа про ліквідацію російського товариства "Меморіал", внесеного до списку "іноземних агентів", припинена. Російський мінюст заявив, що правозахисники виправили порушення законодавства у своєму статуті.
Голос України оприлюднив в електронній версії скандальні закони

"Голос України" оприлюднив в електронній версії скандальні закони 21.01.2014

Парламентське видання опублікувало скандальні закони, ухвалені 16 січня, як в електронній, так і друкованій версіях. В електронній - законодавчі акти уже поширені.
Голова Фонду Конрада Аденауера засудив репресивні закони

Голова Фонду Конрада Аденауера засудив "репресивні" закони 20.01.2014

Голова Фонду Аденауера Ганс-Ґерт Петтеринґ засудив прийняті 16 січня закони, які обмежать роботу німецьких політичних фондів в Україні. Він закликав ЄС надалі підтримувати демократичні сили у країні.