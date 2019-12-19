Термін "іноземний агент" має кілька значень, у тому числі "представник довірителя за кордоном" та "шпигун".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "іноземний агент". Іноземними агентами називають фізичну або юридичну особу, котра представляє інтереси (найчастіше фінансові, комерційні) довірителя за кордоном. У деяких країнах так прийнято називати організації та окремих осіб, які займаються внутрішньополітичною діяльністю в інтересах іноземної держави. В російськомовному просторі так називають також шпигунів, скорочуючи словосполучення "агент іноземної розвідки". Тому навіть нейтральне поняття, фінансовий термін "іноземний агент" у Росії та інших пострадянських країнах має негативний відтінок. Натомість, наприклад, в англомовному просторі цей термін такого відтінку не має. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.