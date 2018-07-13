 Інновації в Україні: є ідеї - підтримки немає (відео) | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.07.2018

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Україна

Інновації в Україні: є ідеї - підтримки немає (відео)

За рік Україна піднялася на 7 сходинок у рейтингу інновацій, вперше обійшовши Росію. Однак це заслуга не держави - все тримається на ентузіазмі розробників стартапів. Що заважає розвитку інновацій в Україні?

Інновації

Про те, що Україна цьогоріч піднялася на сім сходинок і опинилась на 43-му місці у загальносвітовому інноваційному рейтингу, написали у своїх соцмережах і український президент, і високопосадовці. Щоправда, заслуга влади в цьому вельми сумнівна: серед 80 критеріїв рейтингу в Україні найбільше провисали політичне середовище, політична стабільність та безпека, ефективність уряду, верховенство права. За цими показниками Україна посіла 107 місце зі 126 країн. Про обіцяний рік тому прем'єром Володимиром Гройсманом Фонд  підтримки стартапів в уряді, схоже, вже забули. Скаржаться ІТ-компанії і на часті перевірки податківців та "наїзди" чиновників.  


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Заснувати стартап в Україні нелегко. І, попри запевнення прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про урядову підтримку стартапів, українцям свої ідеї простіше реалізувати на Заході. (07.09.2017)  

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У Німеччині цінуються інноваційні ідеї. Навіть студент, що мріє про власний стартап, може розраховувати на стартову фінансову допомогу з боку держави. (21.03.2018)  

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Докладно

Інновації

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