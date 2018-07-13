Інновації в Україні: є ідеї - підтримки немає (відео)

Про те, що Україна цьогоріч піднялася на сім сходинок і опинилась на 43-му місці у загальносвітовому інноваційному рейтингу, написали у своїх соцмережах і український президент, і високопосадовці. Щоправда, заслуга влади в цьому вельми сумнівна: серед 80 критеріїв рейтингу в Україні найбільше провисали політичне середовище, політична стабільність та безпека, ефективність уряду, верховенство права. За цими показниками Україна посіла 107 місце зі 126 країн. Про обіцяний рік тому прем'єром Володимиром Гройсманом Фонд підтримки стартапів в уряді, схоже, вже забули. Скаржаться ІТ-компанії і на часті перевірки податківців та "наїзди" чиновників.



