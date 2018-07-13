Інноваційна школа: як фіни готують дітей до дорослого життя

Перейти від дитинства та дорослого життя не просто. Як підготуватись до наступного життєвого етапу? У Фінляндії розробили спеціальну програму, яка допомагає школярам зробити такий крок.
Фінляндія вже давно використовує інноваційні методи навчання та виховання, й програма "Me & MyCity" ("Я і моє місто") не є винятком. У межах програми для шестикласників створили середовище, яке імітує мініатюрне місто: школярі грають у дорослих, "працюють" за тією чи іншою професією; вони як громадяни та споживачі є частиною суспільства.
У великому павільйоні однієї з індустріальних споруд на околиці портового міста Вааса людно й гомінко - так начебто тут відбувається якийсь ярмарок. Уся площа розділена на кабіни, кожна з яких має свого спонсора.
В одній кабінці, яку спонсорує мережа супермаркетів, дівчина укомплектовує полиці товаром, інша - запускає комп'ютер і проводить інвентаризацію. В кабінці з логотипом великої місцевої інженерної компанії три школяра надягають шоломи та світловідбиваючі жилети, аби провести інспекцію якогось інженерного об'єкту. В ще одній - група дітей працює над випуском газети.
Загалом сьогодні в цьому міні-місті - 55 "жителів" віком близько 12 років.
Життєвий досвід
Ганна Сандберг є справжньою дорослою. Вона представляє програму "Me and MyCity". Завдання жінки полягає в тому, аби при потребі допомогти дітям правильно зорієнтуватись: чи всі вони знають, що роблять, чи все чітко працює. На думку Сандберг, діти, які беруть участь у цьому проекті, отримують вкрай важливий життєвий досвід. "Вони пізнають, що таке суспільство, бачать що таке - мати роботу", - каже жінка. Діти отримують "зарплату", платять "податки", у них є вільний час, і вони мають робочі обов'язки. "Таким чином діти знайомляться з дорослим життям".
"Мета полягає в тому, щоб вони дізналися, як функціонує суспільство. Вони знайомляться, наприклад, з тим, що існують різні фірми, що працюють офіційні установи на кшталт міської ради", - пояснює Сандберг.
Програма "Me & MyCity" розпочалася ще в 2009 році, і зараз охоплює вже чимало міст в усій Фінляндії. До програми долучились університети, нею цікавляться великі спонсори.
Тут у Ваасі, одному з найважливіших міст регіону Остроботнія, в програмі щороку беруть участь близько 4500 школярів. Кукка-Маарія Калліо - регіональний координатор "Me and MyCity" в Остроботнія, що в центральній частині Фінляндії. Жінка розповідає, що з початку програми у ній взяло участь близько 250 тисяч учнів з усієї Фінляндії. За її словами, дехто заздалегідь дізнається про компанії, які хоче представляти, і навіть зв'язується з ними, перш ніж бути залученими на їхніх стендах.
"Наша партнерська компанія Wartsila повідомила, що отримала електронного листа від Елін, котра незабаром візьме участь у програмі "Me and MyCity" в ролі генерального директора Wartsila, - розповідає Кукка-Маарія. - У своєму листі дівчина розпитувала про філософію компанії і про те, яким головним меседжем компанії вона має поділитися зі своїми однокласниками".
Підвищення довіри молоді
Тільді та Александеру 16 років. Кілька років тому вони теж брали участь у цій програмі. Сьогодні вони тут, щоб допомогти школярам краще зорієнтуватися та виконати свої завдання. "Ця програма допомагає дітям відчути соціальну відповідальність, - говорить Александер. - Крім того, діти стають більш упевненими в собі. Адже їм доводиться постійно спілкуватись з раніше незнайомими однолітками та дорослими, що й виховує самовпевненість".
Александер згадує, що коли прийшов сюди, "працював" в одному з банків: "Було цікаво, - каже він, - але це не моя пристрасть. Тепер я думаю, що швидше за все піду працювати на енергетичний концерн ABB".
Тільда також визнає, що досвід, отриманий нею під час участі в програмі, вплинув на її майбутній кар'єрний вибір. "Коли я була тут у шостому класі, я "працювала" в поштовому відділенні. Тоді це мене справді цікавило, але тепер я думаю, що це буде Wartsila, тому що мене приваблює техніка".
З думкою про майбутнє дітей
На думку Ганни Сандберг, це добре, що деякі учні приходять до розуміння, яку роботу вони не хочуть виконувати, коли виростуть. Вони також дізнаються, що навіть у професії, яка їм до смаку, не завжди все чудово.
"Іноді їм не подобаються всі завдання, які доводиться виконувати. Тоді я їм кажу, що так само й у реальному житті: вам не подобається все, що ви робите, але, сподіваюсь, вам сподобається більшість з них".
Програма "Me & MyCity" розрахована не лише на шестикласників. Учні дев'ятих класів можуть отримати консультацію щодо майбутньої кар'єри. Школярі старших класів беруть участь у рольовій грі, де вони керують компаніями та конкурують одне з одним. Перемагає команда, яка врешті-решт може похвалитись більшим прибутком, але водночас кращою репутацією.
Кукка-Маарія Калліо зазначає, що етична корпоративна поведінка - відповідальність перед суспільством та довкіллям - є важливою частиною загальної концепції. Як наголошує Калліо, кожного хвилює, яку роль відіграватимуть їхні діти в суспільстві, коли стануть дорослими. "Тут ідеться про відповідальність за майбутнє та відповідальність перед суспільством", - наголошує вона.