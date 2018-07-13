Інноваційна школа: як фіни готують дітей до дорослого життя

Фінляндія вже давно використовує інноваційні методи навчання та виховання, й програма "Me & MyCity" ("Я і моє місто") не є винятком. У межах програми для шестикласників створили середовище, яке імітує мініатюрне місто: школярі грають у дорослих, "працюють" за тією чи іншою професією; вони як громадяни та споживачі є частиною суспільства.

У великому павільйоні однієї з індустріальних споруд на околиці портового міста Вааса людно й гомінко - так начебто тут відбувається якийсь ярмарок. Уся площа розділена на кабіни, кожна з яких має свого спонсора.

В одній кабінці, яку спонсорує мережа супермаркетів, дівчина укомплектовує полиці товаром, інша - запускає комп'ютер і проводить інвентаризацію. В кабінці з логотипом великої місцевої інженерної компанії три школяра надягають шоломи та світловідбиваючі жилети, аби провести інспекцію якогось інженерного об'єкту. В ще одній - група дітей працює над випуском газети.

Загалом сьогодні в цьому міні-місті - 55 "жителів" віком близько 12 років.

Життєвий досвід

Ганна Сандберг є справжньою дорослою. Вона представляє програму "Me and MyCity". Завдання жінки полягає в тому, аби при потребі допомогти дітям правильно зорієнтуватись: чи всі вони знають, що роблять, чи все чітко працює. На думку Сандберг, діти, які беруть участь у цьому проекті, отримують вкрай важливий життєвий досвід. "Вони пізнають, що таке суспільство, бачать що таке - мати роботу", - каже жінка. Діти отримують "зарплату", платять "податки", у них є вільний час, і вони мають робочі обов'язки. "Таким чином діти знайомляться з дорослим життям".

"Мета полягає в тому, щоб вони дізналися, як функціонує суспільство. Вони знайомляться, наприклад, з тим, що існують різні фірми, що працюють офіційні установи на кшталт міської ради", - пояснює Сандберг.

Програма "Me & MyCity" розпочалася ще в 2009 році, і зараз охоплює вже чимало міст в усій Фінляндії. До програми долучились університети, нею цікавляться великі спонсори.

Тут у Ваасі, одному з найважливіших міст регіону Остроботнія, в програмі щороку беруть участь близько 4500 школярів. Кукка-Маарія Калліо - регіональний координатор "Me and MyCity" в Остроботнія, що в центральній частині Фінляндії. Жінка розповідає, що з початку програми у ній взяло участь близько 250 тисяч учнів з усієї Фінляндії. За її словами, дехто заздалегідь дізнається про компанії, які хоче представляти, і навіть зв'язується з ними, перш ніж бути залученими на їхніх стендах.

Що значить мати роботу, ці діти дізнаються ще зі школи завдяки програмі Me and MyCity

"Наша партнерська компанія Wartsila повідомила, що отримала електронного листа від Елін, котра незабаром візьме участь у програмі "Me and MyCity" в ролі генерального директора Wartsila, - розповідає Кукка-Маарія. - У своєму листі дівчина розпитувала про філософію компанії і про те, яким головним меседжем компанії вона має поділитися зі своїми однокласниками".

Підвищення довіри молоді

Тільді та Александеру 16 років. Кілька років тому вони теж брали участь у цій програмі. Сьогодні вони тут, щоб допомогти школярам краще зорієнтуватися та виконати свої завдання. "Ця програма допомагає дітям відчути соціальну відповідальність, - говорить Александер. - Крім того, діти стають більш упевненими в собі. Адже їм доводиться постійно спілкуватись з раніше незнайомими однолітками та дорослими, що й виховує самовпевненість".

Александер згадує, що коли прийшов сюди, "працював" в одному з банків: "Було цікаво, - каже він, - але це не моя пристрасть. Тепер я думаю, що швидше за все піду працювати на енергетичний концерн ABB".

Тільда також визнає, що досвід, отриманий нею під час участі в програмі, вплинув на її майбутній кар'єрний вибір. "Коли я була тут у шостому класі, я "працювала" в поштовому відділенні. Тоді це мене справді цікавило, але тепер я думаю, що це буде Wartsila, тому що мене приваблює техніка".

З думкою про майбутнє дітей

На думку Ганни Сандберг, це добре, що деякі учні приходять до розуміння, яку роботу вони не хочуть виконувати, коли виростуть. Вони також дізнаються, що навіть у професії, яка їм до смаку, не завжди все чудово.

"Іноді їм не подобаються всі завдання, які доводиться виконувати. Тоді я їм кажу, що так само й у реальному житті: вам не подобається все, що ви робите, але, сподіваюсь, вам сподобається більшість з них".

Програма "Me & MyCity" розрахована не лише на шестикласників. Учні дев'ятих класів можуть отримати консультацію щодо майбутньої кар'єри. Школярі старших класів беруть участь у рольовій грі, де вони керують компаніями та конкурують одне з одним. Перемагає команда, яка врешті-решт може похвалитись більшим прибутком, але водночас кращою репутацією.

Кукка-Маарія Калліо зазначає, що етична корпоративна поведінка - відповідальність перед суспільством та довкіллям - є важливою частиною загальної концепції. Як наголошує Калліо, кожного хвилює, яку роль відіграватимуть їхні діти в суспільстві, коли стануть дорослими. "Тут ідеться про відповідальність за майбутнє та відповідальність перед суспільством", - наголошує вона.