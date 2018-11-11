Інклюзивна освіта: як це працює в Німеччині (відео)

У 2009 році Німеччина приєдналася до Конвенції ООН, яка передбачає перехід до інклюзивної освіти. Це означає, що жодній дитині з інвалідністю не можуть відмовити у навчанні в звичайній школі. І справа не лише в тому, що в спецшколах діти з особливими потребами відділені від решти суспільства. Статистика теж не на користь спеціальних шкіл: у них дві третини дітей так і не отримують атестата. А відповідно - їм практично закритий шлях до працевлаштування.

