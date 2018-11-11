 Інклюзивна освіта: як це працює в Німеччині (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.11.2018

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Політика й суспільство

Інклюзивна освіта: як це працює в Німеччині (відео)

На острові Рюген у Німеччині повністю відмовилися від спеціальних шкіл для дітей з інвалідністю. Експеримент показав: "особливі" діти стали краще навчатися. Дивіться, як Німеччина переходить на інклюзивну освіту.

Symbolfoto Inklusion (picture-alliance/reality/Frank May)

Завдяки інклюзивній освіті діти з інвалідністю інтегровані у суспільство

У 2009 році Німеччина приєдналася до Конвенції ООН, яка передбачає перехід до інклюзивної освіти. Це означає, що жодній дитині з інвалідністю не можуть відмовити у навчанні в звичайній школі. І справа не лише в тому, що в спецшколах діти з особливими потребами відділені від решти суспільства. Статистика теж не на користь спеціальних шкіл: у них дві третини дітей так і не отримують атестата. А відповідно - їм практично закритий шлях до працевлаштування.

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