 Індія скасує обмеження на телекомунікації в Кашмірі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.08.2019

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Новини

Індія скасує обмеження на телекомунікації в Кашмірі

Проти обмежень телефонного й інтернет-зв'язку, запровадженого Індією у Кашмірі, позиваються ЗМІ. Уряд країни обіцяє їх скасувати у найближчі дні.

Індійські військовослужбовці в Кашмірі

Індійські військовослужбовці в Кашмірі

Індія послабить обмеження на телекомунікації у Кашмірі найближчими днями. Про це адвокат, який представляє уряд країни, заявив у Верховному суді Індії у п'ятницю, 16 серпня, інформує агенція Reuters.

Суд заслуховував клопотання редактора видання Kashmir Times щодо відновлення телефонного й інтернет-зв'язку у штаті. Адвокат позивача зазначив, що уряд запевнив суд у тому, що обмеження, котрі діють вже 12 днів, скоро будуть переглянуті та скасовані, повідомляє агенція AP.

Пакистан закидає Індії обстріли Кашміру

Того ж дня військове відомство Пакистану заявило, що індійські військові обстріляли їхню територію за лінією контролю - демаркаційною лінією між Індією і Пакистаном, котра пролягає крізь штат Джамму і Кашмір. Внаслідок обстрілу, за повідомленням з боку Ісламабада, загинули щонайменше шість осіб.

Конфлікт навколо Кашміру

5 серпня індійський уряд скасував особливий статус штату Джамму і Кашмір, прописаний в конституції Індії. Водночас було накладено обмеження на дротовий і мобільний телефонний зв'язок, інтернет, а також заборонені мирні зібрання.

Офіційний Ісламабад назвав дії індійської влади "незаконними". Кашмір - єдиний штат Індії, населений переважно мусульманами. Значна частина жителів штату виступає за приєднання до Пакистану. Радикально налаштовані особи постійно поповнюють лави збройних формувань, що намагаються за допомогою насильницьких дій домогтися виходу штату зі складу Індії.

У відповідь на це індійська влада придушує будь-які прояви сепаратизму, застосовуючи армію та сили безпеки. Наслідком тривалого кривавого протистояння стала загибель десятків тисяч людей, більшість з яких - мирні жителі. Суперечка за контроль над Кашміром уже кілька разів призводила до воєн між Пакистаном та Індією.

DW.COM

Уряд Індії скасував особливий статус Кашміру

Індійський уряд указом президента позбавив єдиний мусульманський штат особливого статусу. У Кашмірі відключений зв'язок, а високопосадовці штату перебувають під домашнім арештом. (05.08.2019)  

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