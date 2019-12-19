Індія, Мексика, Норвегія та Ірландія обрані непостійними членами в Раду Безпеки ООН

Генеральна Асамблея ООН у середу, 17 червня, обрала чотири країни - Індію, Мексику, Норвегію та Ірландію - у якості непостійних членів Ради Безпеки ООН на наступні два роки. Вони почнуть виконувати обов'язки з 2021 року, повідомляє агенція AFP.

Канада також подала заявку на обрання, але не отримала достатньої кількості голосів, поступившись Норвегії та Ірландії. Змагання між Кенією та Джибуті за одне місце в РБ ООН від країн Африки продовжиться, оскільки жодна з цих двох держав у середу не змогла здобути необхідної підтримки - двох третин голосів (128 голосів зі 192). Другий тур голосування, під час якого обиратимуть між Кенією та Джибуті ще одну країну-непостійного члена Ради Безпеки ООН, відбудеться у четвер, 18 червня.

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Рада Безпеки ООН має 15 країн-членів. З них - п'ять постійних членів (США, Росія, Китай, Франція та Великобританія), а ще десять інших держав обираються на два роки у якості непостійних членів на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Німеччина є непостійним членом Ради Безпеки ООН з початку 2019 року до кінця 2020 року.

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