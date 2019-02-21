 Індія заявила, що завдала повітряного удару по табору ісламістів у Пакистані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Індія заявила, що завдала повітряного удару по табору ісламістів у Пакистані

Удар індійських ВПС став відповіддю на атаку терористів проти служб безпеки Індії 14 лютого, заявили в індійському МЗС. Пакистан говорить про акт агресії з боку Індії.

Індійські ВПС

Військові Індії у вівторок, 26 лютого, заявили, що здійснили повітряну операцію проти бойовиків ісламістського угруповання "Джаіш-е-Мохаммад" в районі Кашміру, інформує агенція Reuters. Уряд Індії звинувачує сусідній Пакистан в тому, що той дозволяє ісламістам здійснювати терористичні напади зі своєї території. Представник МЗС Індії Віджай Гокхале зазначив, що індійська сторона неодноразово закликала Пакистан вжити заходів проти терористів і передавала інформацію про розміщення таборів джихадистів.

Джерела в уряді Індії повідомили про знищення щонайменше 300 бойовиків внаслідок авіаудару. Повітряний удар було завдано через майже два тижні після терористичної атаки ісламістів у індійському штаті Джамму та Кашмір. Тоді нападники підірвали автомобіль з близько 350-ма кілограмами вибухівки біля колони автобусів, яка перевозила бійців індійських Сил поліції центрального резерву (CRPF). Бойовики "Джаіш-е-Мохаммад" взяли тоді на себе відповідальність за теракт.

Міністр закордонних справ Пакистану Махмуд Куреши заявив, що Пакистан має право на дії у відповідь після здійснення Індією удару по території республіки, пише "Інтерфакс". Куреши назвав удар з боку Індії актом агресії щодо Пакистану. Водночас, він заявив, що удар ВПС Індії не завдав шкоди і не призвів до жертв серед мирних жителів або військовослужбовців армії Пакистану.

 

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