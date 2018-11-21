 Індійський лоукостер зробив одне з найбільших замовлень в історії Airbus | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

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Новини

Індійський лоукостер зробив одне з найбільших замовлень в історії Airbus

Авіакомпанія з Індії придбає літаки трьох моделей за 30 мільярдів євро. Це буде одне з найбільших замовлень в історії Airbus.

Літак Airbus A320neo

Літак Airbus A320neo

Найбільший індійський лоукостер - авіакомпанія IndiGo - зробила одне з найбільших замовлень в історії європейського авіаконцерну Airbus. Як було оголошено у вівторок, 29 жовтня, в Тулузі і Нью-Делі, IndiGo придбає 300 лайнерів Airbus. Загальна сума контракту - 30 мільярдів євро, повідомляє агенція dpa.

DW.COM

У рамках підписаних у Парижі угод між Китаєм та Францією китайська сторона придбає 300 літаків А320 та А350 на загальну суму 30 мільярдів євро, повідомили в Єлисейському палаці. (25.03.2019)

Через суперечку щодо субсидій для авіаконцерну Airbus Вашингтон підвищив мита на європейські літаки, вино, сир та олію. Європейський Союз готовий до контрзаходів. (18.10.2019)

Йдеться про літаки типу neo, в яких виробникам вдалося домогтися зниження витрат палива на 15 відсотків, а експлуатаційних витрат на 8 відсотків. Індійська авіакомпанія придбає літаки A320neo і A321neo, які використовують на ближньо- та середньомагістральних маршрутах, а також далекомагістральну версію A321XLR. Про її виробництво європейський авіаконцерн оголосив під час міжнародного авіасалону в Парижі в червні 2019 року.

Генеральний директор IndiGo Роноджой Дутта розповів, що індійський лоукостер наразі володіє приблизно двома сотнями літаків типу A320-200, A320neo, A321neo і має намір збільшити їхню кількість до 730. Як зазначає агенція AFP, за останнє десятиліття кількість індійських авіапасажирів збільшилась вшестеро. До 2025 року авіаційний сектор країни може стати третім за розміром у світі.

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