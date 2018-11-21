Індійський лоукостер зробив одне з найбільших замовлень в історії Airbus

Найбільший індійський лоукостер - авіакомпанія IndiGo - зробила одне з найбільших замовлень в історії європейського авіаконцерну Airbus. Як було оголошено у вівторок, 29 жовтня, в Тулузі і Нью-Делі, IndiGo придбає 300 лайнерів Airbus. Загальна сума контракту - 30 мільярдів євро, повідомляє агенція dpa.

Йдеться про літаки типу neo, в яких виробникам вдалося домогтися зниження витрат палива на 15 відсотків, а експлуатаційних витрат на 8 відсотків. Індійська авіакомпанія придбає літаки A320neo і A321neo, які використовують на ближньо- та середньомагістральних маршрутах, а також далекомагістральну версію A321XLR. Про її виробництво європейський авіаконцерн оголосив під час міжнародного авіасалону в Парижі в червні 2019 року.

Генеральний директор IndiGo Роноджой Дутта розповів, що індійський лоукостер наразі володіє приблизно двома сотнями літаків типу A320-200, A320neo, A321neo і має намір збільшити їхню кількість до 730. Як зазначає агенція AFP, за останнє десятиліття кількість індійських авіапасажирів збільшилась вшестеро. До 2025 року авіаційний сектор країни може стати третім за розміром у світі.

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