Індонезія: 1763 загиблих та 5 тисяч зниклих безвісти після землетрусу і цунамі

Кількість загиблих через землетрус та цунамі в Індонезії, за останніми даними, досягла 1763, заявила у неділю, 7 жовтня, влада країни. Зниклими безвісти вважаються близько п'яти тисяч осіб, повідомив речник агентства з надзвичайних ситуацій країни, передає агенція AFP. Кількість зниклих безвісти значно більша, ніж раніше повідомляла влада, оскільки наслідки землетрусу виявились гіршими, ніж оцінювалося раніше.

Точна кількість зниклих досі невідома, чиновники продовжують збирати інформацію. За словами представника агентства, найбільше людей зникли у районах Балароа та Петобо, які дуже сильно постраждали.

У місті Палу, яке дуже сильно постраждало від стихійного лиха, та в інших містах з-під завалів продовжують витягати тіла загиблих. Шансів знайти живих вже майже не залишилось. "Це десятий день. Було б дивом знайти когось живим", - заявив керівник пошуково-рятувального агентства Індонезії Мухаммад Сіуагі. У наступний четвер, 11 жовтня, у країні припинять пошукові операції, заявило агентство з надзвичайних ситуацій.