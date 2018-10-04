 Індонезія: 1763 загиблих та 5 тисяч зниклих безвісти після землетрусу і цунамі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2018

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Новини

Індонезія: 1763 загиблих та 5 тисяч зниклих безвісти після землетрусу і цунамі

Кількість загиблих від землетрусу та цунамі в Індонезії перевищила 1760. За новими даними, безвісти зникли близько п'яти тисяч осіб.

Кількість загиблих в Індонезії продовжує зростати

Кількість загиблих в Індонезії продовжує зростати

Кількість загиблих через землетрус та цунамі в Індонезії, за останніми даними, досягла 1763, заявила у неділю, 7 жовтня, влада країни. Зниклими безвісти вважаються близько п'яти тисяч осіб, повідомив речник агентства з надзвичайних ситуацій країни, передає агенція AFP. Кількість зниклих безвісти значно більша, ніж раніше повідомляла влада, оскільки наслідки землетрусу виявились гіршими, ніж оцінювалося раніше.

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Кількість загиблих внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії сягнула 1407 осіб, повідомили в індонезійському агентстві з надзвичайних ситуацій. Тим часом на острові Сулавесі почалося виверження вулкану. (03.10.2018)

Після землетрусу та цунамі в Індонезії понад тисячу людей вважаються зниклими безвісти. Кількість загиблих зросла до понад півтори тисячі осіб. (05.10.2018)

Точна кількість зниклих досі невідома, чиновники продовжують збирати інформацію. За словами представника агентства, найбільше людей зникли у районах Балароа та Петобо, які дуже сильно постраждали.

У місті Палу, яке дуже сильно постраждало від стихійного лиха, та в інших містах з-під завалів продовжують витягати тіла загиблих. Шансів знайти живих вже майже не залишилось. "Це десятий день. Було б дивом знайти когось живим", - заявив керівник пошуково-рятувального агентства Індонезії Мухаммад Сіуагі. У наступний четвер, 11 жовтня, у країні припинять пошукові операції, заявило агентство з надзвичайних ситуацій.  

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