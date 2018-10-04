Індонезія: 1558 загиблих, понад 1000 зниклих безвісти після землетрусу

Після землетрусу, який тиждень тому стався на індонезійському острові Сулавесі, понад тисячу людей досі вважають зниклими безвісти. Про це у п'ятницю, 5 жовтня, повідомили в агентстві з надзвичайних ситуацій Індонезії, інформує агенція AFP. За останніми даними, підтверджена кількість загиблих внаслідок природної катастрофи наразі становить 1558 осіб.

Місто Палу залишилось в руїнах після потужного землетрусу та цунамі. Існують побоювання, що багато людей були завалені уламками у великому житловому комплексі в районі Балароа в Палу. "За нашими оцінками, зруйновано понад тисячу будинків, тому, ймовірно, зниклими безвісти є більше тисячі людей", - сказав представник агентства з надзвичайних ситуацій країни Юсуф Латіф, додавши, що точних цифр влада поки не має, оскільки існує ймовірність, що деяким людям вдалось врятуватися.

Тим часом після кількох днів затримки до Індонезії почала надходити міжнародна допомога. Близько 20 літаків із медичним обладнанням, генераторами та іншими речами першої необхідності направляються у зону лиха. Гуманітарну допомогу до Індонезії направили уряди Великобританії та Австралії, ООН виділила на це 15 мільйонів доларів. На місці працюють групи "Червоного хреста", Save the Children та інших організацій.

За даними ООН, близько 200 тисяч людей в країні потребують гуманітарної допомоги. Дехто з тих, хто врятувався, грабує магазини та вантажівки у спробах знайти предмети першої необхідності. Сили безпеки попередили, що відкриватимуть вогонь по мародерах. Через тиждень після катастрофи багато доріг залишаються заваленими. Люди сплять на вулицях, побоюючись нових землетрусів.