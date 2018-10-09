Індонезія припиняє пошукову операцію на Сулавесі

В Індонезії на острові Сулавесі у четвер, 11 жовтня, офіційно завершують операцію з пошуку жертв землетрусу та цунамі. За останніми даними, кількість загиблих від стихійного лиха становить 2065, повідомила влада країни напередодні ввечері. Офіційно зниклими безвісти вважають 680 осіб, однак їхня точна кількість невідома та може бути в рази більшою, передає агентство AP.

Раніше влада заявляла, що близько п’яти тисяч осіб вважають зниклими безвісти, більшість із них - у районах Балароа та Петобо, які дуже сильно постраждали внаслідок землетрусу. Важка техніка не може там працювати, оскільки було зруйновано сотні будинків, а земля перетворилась на багнюку. Ці місця можуть залишити в такому вигляді, як вони перебувають зараз, як масові поховання, повідомив уряд. Волонтери та родичі людей, яких не вдалося розшукати, можуть надалі самотужки продовжувати пошуки.

За даними ООН, близько 200 тисяч людей у місті Палу терміново потребують гуманітарної допомоги, там сильний дефіцит питної води та ліків. Понад 80 тисяч осіб були переміщені через стихійне лихо, багато людей сплять у наметах біля зруйнованих будинків.

Тим часом напередодні в Індонезії були зафіксовані нові підземні поштовхи. Через новий землетрус магнітудою 6, який стався поблизу островів Балі та Ява, на останньому загинули троє людей, передає агенція Reuters. Також були пошкоджені будинки.

Цього тижня на Балі проходять щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які мають відвідати 19 тисяч осіб, включаючи міністрів, очільників центробанків та лідерів деяких країн.