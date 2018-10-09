 Індонезія припиняє пошукову операцію на Сулавесі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.10.2018

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Новини

Індонезія припиняє пошукову операцію на Сулавесі

Число загиблих внаслідок землетрусу і цунамі в Індонезії сягнуло 2065 осіб. Окрім того, зникими безвісти вважають до п'яти тисяч осіб. Волонтери та рідні можуть самотужки продовжувати пошуки.

Наслідки землетрусу в Індонезії

Наслідки землетрусу в Індонезії

В Індонезії на острові Сулавесі у четвер, 11 жовтня, офіційно завершують операцію з пошуку жертв землетрусу та цунамі. За останніми даними, кількість загиблих від стихійного лиха становить 2065, повідомила влада країни напередодні ввечері. Офіційно зниклими безвісти вважають 680 осіб, однак їхня точна кількість невідома та може бути в рази більшою, передає агентство AP.

Раніше влада заявляла, що близько п’яти тисяч осіб вважають зниклими безвісти, більшість із них - у районах Балароа та Петобо, які дуже сильно постраждали внаслідок землетрусу. Важка техніка не може там працювати, оскільки було зруйновано сотні будинків, а земля перетворилась на багнюку. Ці місця можуть залишити в такому вигляді, як вони перебувають зараз, як масові поховання, повідомив уряд. Волонтери та родичі людей, яких не вдалося розшукати, можуть надалі самотужки продовжувати пошуки.

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Число загиблих через землетрус і цунамі в Індонезії досягло 1944, повідомила влада. Це не остаточна кількість, пошукові операції тривають. (08.10.2018)

Новий землетрус магнітудою 5,2 вразив індонезійських острів Сулавесі. Жертв немає. Тим часом число загиблих від попереднього землетрусу перевищило 2000 осіб. (09.10.2018)

За даними ООН, близько 200 тисяч людей у місті Палу терміново потребують гуманітарної допомоги, там сильний дефіцит питної води та ліків. Понад 80 тисяч осіб були переміщені через стихійне лихо, багато людей сплять у наметах біля зруйнованих будинків.

Тим часом напередодні в Індонезії були зафіксовані нові підземні поштовхи. Через новий землетрус  магнітудою 6, який стався поблизу островів Балі та Ява, на останньому загинули троє людей, передає агенція Reuters. Також були пошкоджені будинки.

Цього тижня на Балі проходять щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку, які мають відвідати 19 тисяч осіб, включаючи міністрів, очільників центробанків та лідерів деяких країн.

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