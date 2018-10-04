 Індонезія: кількість загиблих через землетрус і цунамі зросла до 1649 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.10.2018

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Новини

Індонезія: кількість загиблих через землетрус і цунамі зросла до 1649

В Індонезії зростає кількість загиблих через землетрус і цунамі. Пошукові операції продовжуються, хоча шанси знайти живих людей зменшуються.

Наслідки землетрусу в Індонезії

Наслідки землетрусу в Індонезії

Кількість загиблих в Індонезії через землетрус та цунамі, що стались тиждень тому, зросла до 1649, повідомило у суботу, 6 жовтня, агентство з надзвичайних ситуацій країни. Ще щонайменше 683 людини вважаються зниклими безвісти, інформує агенція dpa.

Рятувальники продовжують пошуки, але залишається мало надії, що їм вдасться знайти живих людей під завалами через вісім днів після катастрофи. Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що усі жертви мають бути знайдені. 

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Кількість загиблих внаслідок землетрусу та цунамі в Індонезії сягнула 1407 осіб, повідомили в індонезійському агентстві з надзвичайних ситуацій. Тим часом на острові Сулавесі почалося виверження вулкану. (03.10.2018)

Після землетрусу та цунамі в Індонезії понад тисячу людей вважаються зниклими безвісти. Кількість загиблих зросла до понад півтори тисячі осіб. (05.10.2018)

Ситуація із постачанням продуктів та предметів першої необхідності на острові Сулавесі, що найбільше постраждав від стихійного лиха, залишається дуже напруженою. У багатьох людей немає доступу до питної води. На магазини та вантажівки нападають мародери. Інші країни продовжують надсилати до Індонезії гуманітарну допомогу.

Тисячі людей залишають місто Палу, яке дуже сильно постраждало, та йдуть до інших частин країни. Лікарні в місті переповнені, а медикаментів та персоналу не вистачає. Тим часом, влада попередила про збільшення ризику захворювань.

За даними ООН, майже 200 тисяч людей у країні потребують гуманітарної допомоги. Країні потрібно щонайменше 50,5 мільйона доларів для невідкладної рятувальної допомоги. За даними міністерства закордонних справ Індонезії, свою допомогу запропонували 25 країн та міжнародних організацій. 

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