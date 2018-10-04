Індонезія: Кількість жертв землетрусу й цунамі наближається до двох тисяч

Число загиблих через землетрус та цунамі в Індонезії продовжує зростати. За останніми даними, кількість жертв становить 1944, повідомило у понеділок, 8 жовтня, агентство з надзвичайних ситуацій країни.

Остаточна кількість жертв досі невідома. Влада намагається перевірити інформацію про зникнення тисяч людей у районах Балароа та Петобо, які дуже сильно постраждали від стихійного лиха. Напередодні влада повідомила, що зниклими безвісти вважаються близько п'яти тисяч осіб. Пошукові операції планується завершити 11 жовтня, оскільки шансів знайти живих людей через 10 днів після катастрофи вже немає.

Понад 74 тисяч людей були переміщені із зони стихійного лиха, повідомив голова агентства з надзвичайних ситуацій Віллем Рампангілі. У країну продовжує надходити міжнародна допомога. У місті Палу, яке дуже сильно постраждало, починають відновлювати роботу школи, передає агенція Reuters.