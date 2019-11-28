 ІМІ: Заява депутатки від ″Слуги народу″ про необхідність ″приглушення свободи слова″ є неприпустимою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2019

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ІМІ: Заява депутатки від "Слуги народу" про необхідність "приглушення свободи слова" є неприпустимою

Народна депутатка від СН і ексжурналістка заявила, що "треба трошки приглушити свободу слова в Україні". В ІМІ назвали "поганою ознакою" те, що представники партії влади дозволяють собі такі висловлювання.

Виконавча директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк

Виконавча директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк

Заяви представниці правлячої партії про те, що в Україні треба "трошки приглушити свободу слова" неприпустимі, наголосила виконавча директорка Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк у п'ятницю, 29 листопада, у коментарі Deutsche Welle.

"На мою думку, такі висловлювання від чиновниці є неприпустимими (...) Такі заяви від колишньої журналістки показують, як людина може змінити принципи", - заявила виконавча директорка ІМІ.

Романюк зауважила, що після цієї заяви також "виникає дуже багато запитань до журналістської роботи Ольги Василевської-Смаглюк".

"Це погана ознака, якщо представники партії влади дозволяють собі такі речі. В "Слузі народу" повинні дати оцінку і засудити цю заяву", - наголосила Романюк.

Виконавча директорка ІМІ пояснила, що вона б розділяла журналістські стандарти і свободу слова, зокрема, якщо це стосується президента країни. Вона нагадала, що принципи свободи слова визначаються у міжнародних документах, зокрема, у Конвенції з прав людини. У цих документах є пункти, у яких зазначається, що свобода слова може обмежуватися у конкретних випадках, наприклад, це стосується закликів до війни. 

Напередодні представниця правлячої партії Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі телеканалу "Настоящее время" закликала "трохи приглушити" свободу слова в Україні. "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б уже трохи приглушити. З поваги до інституту президентства фільтрувати свої слова", - сказала Василевська-Смаглюк в ефірі телеканалу.

DW.COM

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Нагадаємо, в кінці жовтня президент України Володимир Зеленський у Золотому-4 мав суперечку з добровольцями. Після цього волонтерка Маруся Звіробій поширила відео обговорення візиту Зеленського до Золотого з депутаткою від "Європейської солідарності" Софією Фединою.

Під час їхньої розмови Федина заявила, що "там випадково може вибухнути граната, там бувають обстріли, наприклад". Після цього інші народні депутати подали на жінок заяву у правоохоронні органи щодо погроз президентові. Згодом генпрокурор України Руслан Рябошапка підтвердив факт розслідування кримінального провадження.

26 листопада Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до Генпрокуратури проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці та ще одній особі. Також до ГПУ було направлено проєкт подання до Верховної Ради України про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народної депутатки.

28 листопада волонтерка Маруся Звіробій повідомила, що детективи ДБР проводять обшуки у її помешканні. У ДБР підтвердили цю інформацію.

У партії "Європейська солідарність" розцінили обшуки "як частину здійснюваних нинішньою владою України політичних репресій". 

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