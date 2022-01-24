Імунна система

Пасивна імунізація: як плазма з антитілами може захистити від COVID-19 (22.05.2020)

Лікарі та науковці випробовують різні способи терапії COVID-19. Один з них - переливання плазми тих, хто вже перехворів та одужав, адже вона містить особливі антитіла. Така процедура називається пасивна імунізація і є доволі простою і давно відомою.