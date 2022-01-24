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Імунна система

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "імунна система".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

COVID-19: чи ослаблюють бустерні щеплення імунну систему?

COVID-19: чи ослаблюють бустерні щеплення імунну систему? 24.01.2022

Чи є так звані бустерні щеплення від коронавірусу ефективними? Деякі країни вже дозволили щеплювати четвертою дозою вакцини. Подробиці від DW.

Три бустери для міцного імунітету! (15.12.2021) 15.12.2021

Як захиститися від вірусів, окрім щеплення? Ці три продукти зміцнять вашу імунну систему і допоможуть боротися з патогенами.

Щеплення від коронавірусу варто робити й тим, хто перехворів на COVID-19

Щеплення від коронавірусу варто робити й тим, хто перехворів на COVID-19 17.05.2021

З огляду на дефіцит вакцин ті, хто перехворів на COVID, не належать до пріоритетних груп щеплення від коронавірусу. Але одноразова вакцинація не зашкодить і їм, оскільки імунний захист з часом послаблюється.

Коронавірус: як довго зберігається імунітет після хвороби COVID-19

Коронавірус: як довго зберігається імунітет після хвороби COVID-19 29.10.2020

Британські науковці встановили, що імунітет після захворювання на COVID-19 втрачається швидше, ніж вважалось спочатку. Передусім це стосується старших людей. Що ми знаємо на цей момент, а що ні - у матеріалі DW.
Тести на COVID-19: коли робити і що треба знати

Тести на COVID-19: коли робити і що треба знати 27.10.2020

Коронавірусна хвороба дедалі швидше поширюється в світі. Як правильно діагностувати COVID-19, якими бувають тести, де і за скільки їх можна зробити в Україні - у матеріалі DW.
Друга хвиля коронавірусу: як не захворіти і зберігати спокій

Друга хвиля коронавірусу: як не захворіти і зберігати спокій 24.10.2020

Друга хвиля коронавірусу - не привід для паніки. Психолог з Німеччини й вірусологиня із Швейцарії радять, як не захворіти на COVID-19 і уникнути стресу й страху. DW - з рекомендаціями експертів.
Як коронавірус атакує все наше тіло

Як коронавірус атакує все наше тіло 29.07.2020

Коронавірусна хвороба COVID-19 відома насамперед як респіраторне захворювання. Однак агресивний збудник SARS-CoV-2 атакує не тільки легені, але й серце, нерви, мозок, судини, нирки та шкіру.
Пасивна імунізація: як плазма з антитілами може захистити від COVID-19 (22.05.2020)

Пасивна імунізація: як плазма з антитілами може захистити від COVID-19 (22.05.2020) 22.05.2020

Лікарі та науковці випробовують різні способи терапії COVID-19. Один з них - переливання плазми тих, хто вже перехворів та одужав, адже вона містить особливі антитіла. Така процедура називається пасивна імунізація і є доволі простою і давно відомою.

Чи пов'язана з коронавірусом нова загадкова хвороба у дітей?

Чи пов'язана з коронавірусом нова загадкова хвороба у дітей? 15.05.2020

Гострий запальний синдром, схожий за симптоматикою на рідкісну хворобу Кавасакі, вражає дітей у регіонах, охоплених пандемією коронавірусу. Вчені припускають його взаємозв'язок зі SARS-CoV-2.
Найпопулярніший у Німеччині суперфуд (фотогалерея)

Найпопулярніший у Німеччині суперфуд (фотогалерея) 15.05.2020

Відомо, що багато корисних продуктів найчастіше привозять здалеку. Однак регіональні продукти можуть гідно конкурувати з екзотикою.
Як імунна система бореться з коронавірусом

Як імунна система бореться з коронавірусом 07.04.2020

Аби вистояти у разі інфікування коронавірусом, єдина надія - наш імунітет. Підступність SARS-CoV-2 у тім, що він може за деяких обставин обернути покликану захищати нас імунну систему проти нас самих.
Коронавірус: п'ять порад для зміцнення імунної системи

Коронавірус: п'ять порад для зміцнення імунної системи 02.04.2020

Для того, аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему. Її активізація залежить значною мірою від самої людини. У нашій добірці - кілька порад, як це можна зробити.
Пандемія COVID-19 - чому хронічні захворювання такі небезпечні?

Пандемія COVID-19 - чому хронічні захворювання такі небезпечні? 30.03.2020

"Хвороба СOVID-19 уражає, перш за все, літніх та людей з хронічними захворюваннями", - читаємо чи не всюди. Які хвороби є хронічними і чому вони зараз особливо небезпечні?

Пандемія коронавірусу: оберігайте літніх людей!

Пандемія коронавірусу: оберігайте літніх людей! 12.03.2020

Чоловіки, жінки та діти заражаються коронавірусом однаково часто. Однак його наслідки для них різні. Вирішальним є вік, стать і наявність попередніх захворювань.

Т-клітини - важливе відкриття для лікування раку

Т-клітини - важливе відкриття для лікування раку 22.01.2020

Сімон Сакагучі відкрив регуляторні Т-клітини, завдання яких - збереження в рівновазі нашої імунної системи. Тепер за своє відкриття він отримає престижну німецьку премію Пауля Ерліха і Людвіґа Дармштедтера.
Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини (фотогалерея)

Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини (фотогалерея) 03.01.2020

У сучасному світі, коли нам доводиться частіше спілкуватися через смартфон, ніж безпосередньо, ми швидко забуваємо, наскільки важливими для нас є людські дотики й тілесний контакт.

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