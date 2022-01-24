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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "імунна система".
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Лікарі та науковці випробовують різні способи терапії COVID-19. Один з них - переливання плазми тих, хто вже перехворів та одужав, адже вона містить особливі антитіла. Така процедура називається пасивна імунізація і є доволі простою і давно відомою.