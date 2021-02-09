 Імпічмент Трампа: у Сенаті передумали заслуховувати свідків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2021

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Імпічмент Трампа: у Сенаті передумали заслуховувати свідків

Спочатку верхня палата американського Конгресу проголосувала більшістю голосів за запрошення свідків у справі імпічменту експрезидента Дональда Трампа. Однак потім сенатори передумали.

Слухання в Сенаті США справі про імпічмент Трампа

У Сенаті Сполучених Штатів відмовилися від ухваленого раніше рішення заслухати свідків у справі імпічменту колишнього президента Дональда Трампа. Спочатку в суботу, 13 лютого, 55 сенаторів проголосували за виклик свідків, а 45 висловилися проти. Це рішення підтримала більшість сенаторів-демократів, а також кілька представників Республіканської партії.

Раніше на запрошенні в якості свідка до Сенату конгресменки-республіканки  Ерери Бейтлер наполягала сторона-обвинувачення від Демпартії. Водночас захист Трампа з Республіканської партії попередив, що якщо демократи планують заслухати свідків, то й захист теж хоче поставати їм кілька запитань, передає інформагенція AFP.

Однак потім сенатори-демократи і республіканці домовилися офіційно визнати письмову заяву конгресменки Бейтлер в якості доказового документа. Після цього почалися заключні виступи сторін. Таким чином процес щодо імпічменту Трампа може завершитися вже 13 лютого. У разі виклику свідків цей процес міг затягнутися на невизначений термін.

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Нагадаємо, 10 лютого сенатори розпочали слухання щодо імпічменту Трампа. Під час слухань свої аргументи перед сенаторами викладає спочатку сторона обвинувачення, а потім - захисники експрезидента США.

Під час цього процесу в Сенаті розглядають дії Трампа перед та під час протестів його прихильників у Вашингтоні, які закінчилися штурмом Капітолія. Сторона обвинувачення наполягає на тому, що дії експрезидента у ті дні можна кваліфікувати як "підбурювання до заколоту", в той час як захист називає увесь цей процес "актом політичної помсти"

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Процедура імпічменту була запущена ще в січні, до інавгурації Джо Байдена. За це рішення проголосувала нижня палата американського Конгресу - Палата представників. Однак остаточне рішення має ухвалити Сенат США - для цього необхідно, аби "за" проголосували дві третини сенаторів.

Це вже друга спроба оголосити імпічмент Дональду Трампу - у 2019 році його звинуватили у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського та намаганні завадити розслідуванню Конгресом закидів у зловживанні Трампом владою. Таким чином останній став першим президентом в історії США, стосовно якого процедуру імпічменту застосовували двічі.

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  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

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    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

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  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

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    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

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    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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Резолюцію про імпічмент Трампу передали в Сенат США

Резолюцію щодо імпічменту експрезидента США Дональда Трампа передали з Палати представників до Сенату. Джо Байден, однак, сумнівається в успіху процедури.  

Сенат США дозволив провести процедуру імпічменту Трампа

Попри намагання захисту Трампа визнати імпічмент неконституційним, Сенат США дозволив розпочати слухання у цій справі. Це рішення підтримали шестеро республіканців.  

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На першому етапі більшість сенаторів мають підтримати, що запущений другий процес імпічменту Дональда Трампа не порушує конституцію. Після цього на Сенат чекають багатоденні слухання в цьому процесі.

USA Impeachment-Prozess gegen Trump

Сенат США дозволив провести процедуру імпічменту Трампа 10.02.2021

Попри намагання захисту Трампа визнати імпічмент неконституційним, Сенат США дозволив розпочати слухання у цій справі. Це рішення підтримали шестеро республіканців.

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Резолюцію про імпічмент Трампу передали в Сенат США 26.01.2021

Резолюцію щодо імпічменту експрезидента США Дональда Трампа передали з Палати представників до Сенату. Джо Байден, однак, сумнівається в успіху процедури.

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