Імпічмент Трампа: у Сенаті передумали заслуховувати свідків

У Сенаті Сполучених Штатів відмовилися від ухваленого раніше рішення заслухати свідків у справі імпічменту колишнього президента Дональда Трампа. Спочатку в суботу, 13 лютого, 55 сенаторів проголосували за виклик свідків, а 45 висловилися проти. Це рішення підтримала більшість сенаторів-демократів, а також кілька представників Республіканської партії.

Раніше на запрошенні в якості свідка до Сенату конгресменки-республіканки Ерери Бейтлер наполягала сторона-обвинувачення від Демпартії. Водночас захист Трампа з Республіканської партії попередив, що якщо демократи планують заслухати свідків, то й захист теж хоче поставати їм кілька запитань, передає інформагенція AFP.

Однак потім сенатори-демократи і республіканці домовилися офіційно визнати письмову заяву конгресменки Бейтлер в якості доказового документа. Після цього почалися заключні виступи сторін. Таким чином процес щодо імпічменту Трампа може завершитися вже 13 лютого. У разі виклику свідків цей процес міг затягнутися на невизначений термін.

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Нагадаємо, 10 лютого сенатори розпочали слухання щодо імпічменту Трампа. Під час слухань свої аргументи перед сенаторами викладає спочатку сторона обвинувачення, а потім - захисники експрезидента США.

Під час цього процесу в Сенаті розглядають дії Трампа перед та під час протестів його прихильників у Вашингтоні, які закінчилися штурмом Капітолія. Сторона обвинувачення наполягає на тому, що дії експрезидента у ті дні можна кваліфікувати як "підбурювання до заколоту", в той час як захист називає увесь цей процес "актом політичної помсти".

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Процедура імпічменту була запущена ще в січні, до інавгурації Джо Байдена. За це рішення проголосувала нижня палата американського Конгресу - Палата представників. Однак остаточне рішення має ухвалити Сенат США - для цього необхідно, аби "за" проголосували дві третини сенаторів.

Це вже друга спроба оголосити імпічмент Дональду Трампу - у 2019 році його звинуватили у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського та намаганні завадити розслідуванню Конгресом закидів у зловживанні Трампом владою. Таким чином останній став першим президентом в історії США, стосовно якого процедуру імпічменту застосовували двічі.

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