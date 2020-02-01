Імпічмент Трампа: сторони виступили із заключними словами на процесі в Сенаті

У процесі щодо імпічменту президента США Дональда Трампа у Сенаті в понеділок, 3 лютого, сторони обвинувачення та захисту виступили із заключними словами, ще раз навівши свої аргументи.

Демократи наполягають на усуненні Трампа з посади

"Менеджери імпічменту", представники Демократичної партії, у своєму заключному слові закликали сенаторів усунути Дональда Трампа з посади президента США. За словами демократів, докази вини Трампа є "вражаючими".

"Дональд Трамп порушив свою присягу захищати конституцію", - наголосив один з "менеджерів імпічменту" Адам Шифф, цитує агенція новин AFP. А тому сенатори тепер повинні дотриматися своєї присяги та визнати Дональда Трампа винним за двома пунктами обвинувачення: зловживанні владою та перешкоджанні розслідування Конгресу, зазначив він.

Захисники Трампа закликали визнати його невинним

Натомість головний юридичний радник Білого дому Пет Чіполлоне у останньому слові заявив, що сенатори мають визнати Дональда Трампа невинним. За його словами, процедура імпічменту Трампа стала спробою демократів скасувати результати президентських виборів 2016 року та запобігти переобранню чинного президента на виборах у листопаді цього року.

Нагадаємо, 31 січня Сенат США відхилив прохання представників Палати представників Конгресу про виклик свідків у справі про імпічмент Трампа.

Сенатори мають винести своє остаточне рішення у справі про імпічмент 5 лютого. Таким чином, голосування за імпічмент відбудеться вже після традиційної промови "про стан справ у державі", яку Трамп виголосить перед Конгресом США 4 лютого.

Для того, аби Сенат підтримав звинувачення Палати представників на адресу Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу, необхідно зібрати дві третини голосів сенаторів. Враховуючи те, що за виклик свідків не проголосувало навіть половини складу Сенату, очікується, що 5 лютого сенатори виправдають Трампа.