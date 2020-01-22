Імпічмент Трампа: Сенат США може завершити процедуру вже в п'ятницю

Сенат США в п'ятницю, 31 січня, має визначитися щодо необхідності викликати свідків для подальшого розгляду справи про імпічмент американського президента Дональда Трампа. Як пише інформаційне агентство AP, якщо сенатори не ухвалять цього рішення, справа найвірогідніше закінчиться виправданням глави Білого дому.

Згідно із регламентом розгляду імпічменту Трампа Сенат США заслуховував аргументи сторони звинувачення та захисту та протягом декількох днів ставив питання так званим "менеджерам імпічменту" та адвокатам американського президента. І хоча тепер процедура фактично вийшла на фінальну стадію, в разі, якщо сенатори вирішать заслуховувати свідків, вона може затягнутися на багато днів чи навіть декілька тижнів, зазначає AP.

"Менеджери імпічменту"хочуть почути Болтона

Серед головних свідків, яких хотіли би почути "менеджери імпічменту", - колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. Як з'ясували американські ЗМІ, у своїй майбутній книзі він прямо звинуватив американського президента у тиску на президента України Володимира Зеленського, аби домогтися від нього розслідування проти сина Джо Байдена. Газета The New York Times стверджує, що у книзі Болтон пише про те, як Трамп призупинив надання Києву військової допомоги з цією метою попри спротив з боку представників його адміністрації.

Колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон - один з імовірних свідків у справі про імпічмент

Сам Болтон вже говорив про те, що готовий надати свідчення, якщо отримає повістку від Конгресу. Водночас Трамп та його адвокати виступають категорично проти того, аби ексрадник з національної безпеки надавав свої свідчення. Американський президент пояснює це зокрема й тим, що Болтон пішов з Білого дому "не найбільш мирним шляхом".

Також Рада безпеки США вимагає від Болтона відредагувати свою книгу, прибравши звідти перед публікацією "секретну інформацію".

У Сенаті потрібен ще один голос

Хоч усі 47 представників Демократичної партії США у Сенаті виступають за виклик свідків, цього недостатньо, адже більшість у верхній палаті Конгресу належить 53 республіканцям.

Водночас, вже три сенатори від Республіканської партії висловили бажання заслухати Болтона та інших свідків. Отже, для того, аби задум "менеджерів імпічменту" втілився у життя, їм бракує лише одного голосу з протилежного політичного табору.