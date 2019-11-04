 Імпічмент Трампа: публічні слухання у Конгресі США почнуться наступного тижня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2019

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Імпічмент Трампа: публічні слухання у Конгресі США почнуться наступного тижня

Публічні слухання щодо імпічменту Дональда Трампа розпочнуться у Конгресі США вже наступного тижня, заявив глава комітету з розвідки Адам Шифф.

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Наступного тижня у Конгресі США почнуться публічні слухання в межах розслідування щодо процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа. Про це у четвер, 6 листопада, повідомив очільник комітету Палати представників Конгресу США з розвідки Адам Шифф.

"Адам Шифф оголосив про те, що в середу, 13 листопада, і в п'ятницю, 15 листопада, комітет з розвідки проведе перші відкриті слухання в межах розслідування, мета якого - визначити, чи оголошувати імпічмент президенту Дональду Трампу", - йдеться в повідомленні комітету нижньої палати Конгресу США.

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Згідно з повідомленням 13 листопада відбудуться слухання тимчасового повіреного в справах США в Україні Білла Тейлора, а також заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента. 15 листопада свідчення дасть колишня посолка США в Україні Марі Йованович.

Публічні слухання уможливились після того, як члени Палати представників Конгресу США 31 жовтня підтримали пакет правил розслідування в рамках підготовки до процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Це голосування стало першим формальним рішенням, яке підтримує проведення розслідування, ініційованого раніше демократами. Раніше конгресмени проводили слухання щодо імпічменту Трампа виключно за зачиненими дверима.

4 листопада Конгрес США оприлюднив стенограми свідчень низки допитаних в рамках слухань осіб, зокрема колишньої посолки в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, політичний скандал в США виник у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ почати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.

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