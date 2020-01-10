Імпічмент Трампа: Пелосі анонсувала передачу до Сенату статей обвинувачення

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що планує наступного тижня передати до Сенату статті обвинувачення, висунуті в процесі імпічменту щодо американського президента Дональда Трампа. Як повідомляє у п'ятницю, 10 січня, інформагенція AP, про це вона сказала у листі до своїх колег по Демократичній партії.

"Я попросила голову юридичного комітету (Палати представників, - Ред.) Джеррі Надлера бути готовим до надання наступного тижня резолюції з метою призначити керівників (юридичного процесу, - Ред.) і передати статті, пов'язані з імпічментом, у Сенат", - йдеться у листі.

Пелосі також зазначила, що в наступний вівторок, 14 січня, проконсультується з конгресменами-демократами з Палати представників щодо подальших дій.

У той же час спікерка Палати представників зауважила, що зараз кожен сенатор опинився перед вибором - "бути лояльним президентові чи Конституції".

Напередодні лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч МакКоннел пообіцяв, що наступного тижня Сенат розпочне роботу над іншими законопроектами, якщо Пелосі не надасть статті обвинувачення проти Трампа.

Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син потенційного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, позбавлення Трампа посади президента вважають малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.