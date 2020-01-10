 Імпічмент Трампа: Пелосі анонсувала передачу до Сенату статей обвинувачення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2020

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Імпічмент Трампа: Пелосі анонсувала передачу до Сенату статей обвинувачення

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі в листі до Демократичної партії заявила, що наступного тижня хоче передати статті обвинувачення щодо імпічменту Дональду Трампу до Сенату США.

Ненсі Пелосі

Ненсі Пелосі

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що планує наступного тижня передати до Сенату статті обвинувачення, висунуті в процесі імпічменту щодо американського президента Дональда Трампа. Як повідомляє у п'ятницю, 10 січня, інформагенція AP, про це вона сказала у листі до своїх колег по Демократичній партії.

"Я попросила голову юридичного комітету (Палати представників, - Ред.) Джеррі Надлера бути готовим до надання наступного тижня резолюції з метою призначити керівників (юридичного процесу, - Ред.) і передати статті, пов'язані з імпічментом, у Сенат", - йдеться у листі.

Пелосі також зазначила, що в наступний вівторок, 14 січня, проконсультується з конгресменами-демократами з Палати представників щодо подальших дій.

У той же час спікерка Палати представників зауважила, що зараз кожен сенатор опинився перед вибором - "бути лояльним президентові чи Конституції".

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Далі дозволяти Трампу поводитися в його стилі було не можна. Рішення демократів звинуватити американського президента у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу було правильним, вважає Александра фон Намен. (19.12.2019)

Палата представників США підтримала початок процедури імпічменту Дональда Трампа. Він став третім президентом США, якому було проголошено імпічмент. Трамп назвав його "маршем самогубств" і додав, що він "не переживає". (19.12.2019)

Напередодні лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч МакКоннел пообіцяв, що наступного тижня Сенат розпочне роботу над іншими законопроектами, якщо Пелосі не надасть статті обвинувачення проти Трампа.

Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син потенційного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, позбавлення Трампа посади президента вважають малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.

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