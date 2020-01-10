Імпічмент Трампа: Палата представників голосуватиме в середу за передачу справи до Сенату

Члени Палати представників США у середу, 15 січня, будуть голосувати за передачу до Сенату статей обвинувачення, висунутих проти президента США Дональда Трампа. Про це у вівторок, 14 січня, заявила спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

"Американський народ заслуговує на правду і конституція вимагає суду (...) Палата представників голосуватиме щодо передачі статей про імпічмент та за прізвища менеджерів імпічменту в середу, 15 січня. Президент та сенатори понесуть відповідальність", - цитує її агенція AFP.

До цього Пелосі зустрічалась з представниками демократів у Палаті представників. На цих зустрічах обговорювали подальші кроки у рамках імпічменту. Пелосі запропонувала провести голосування в середу та призначити так званих менеджерів імпічменту. Вони виступатимуть стороною обвинувачення в Сенаті.

Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син ймовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йдеться про обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, як відзначають оглядачі, позбавлення Трампа посади президента вважається малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.