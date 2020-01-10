 Імпічмент Трампа: Палата представників голосуватиме в середу за передачу справи до Сенату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2020

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Імпічмент Трампа: Палата представників голосуватиме в середу за передачу справи до Сенату

У Палаті представників США голосуватимуть за передачу до Сенату статей обвинувачення, висунутих проти Дональда Трампа. Голосування має відбутися у середу, 15 січня.

Спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі

Спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі

Члени Палати представників США у середу, 15 січня, будуть голосувати за передачу до Сенату статей обвинувачення, висунутих проти президента США Дональда Трампа. Про це у вівторок, 14 січня, заявила спікерка нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

"Американський народ заслуговує на правду і конституція вимагає суду (...) Палата представників голосуватиме щодо передачі статей про імпічмент та за прізвища менеджерів імпічменту в середу, 15 січня. Президент та сенатори понесуть відповідальність", - цитує її агенція AFP.

DW.COM

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі в листі до Демократичної партії заявила, що наступного тижня хоче передати статті обвинувачення щодо імпічменту Дональду Трампу до Сенату США. (10.01.2020)

Демократка Ненсі Пелосі пропонує відкласти процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа, щоб "забезпечити його справедливий розгляд у Сенаті". Водночас Трамп вимагає негайного розгляду. (20.12.2019)

Ексвіцепрезидент США вважає, що Дональд Трамп прагне відвернути від себе увагу і перемикнути її на інших. Джо Байден заявив, що відмовиться давати свідчення у справі про імпічмент. (29.12.2019)

До цього Пелосі зустрічалась з представниками демократів у Палаті представників. На цих зустрічах обговорювали подальші кроки у рамках імпічменту. Пелосі запропонувала провести голосування в середу та призначити так званих менеджерів імпічменту. Вони виступатимуть стороною обвинувачення в Сенаті.

Нагадаємо, до скандалу в США призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами Сполучених Штатів та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають, що у цій розмові він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син ймовірного головного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йдеться про обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, як відзначають оглядачі, позбавлення Трампа посади президента вважається малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп. 

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