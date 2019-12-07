Імпічмент Трампа: демократи висунуть два пункти обвинувачення

Члени Демократичної партії в Палаті представників сформулювали два пункти обвинувачення у справі про імпічмент президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Голова комітету з питань юстиції, демократ Джеррольд Надлер у вівторок, 10 грудня, заявив, що Трампа звинуватять у зловживанні владою та спробах перешкодити проведенню розслідування Конгресу.

"Ніхто, у тому числі й президент, не стоїть над законом", - сказав Надлер, цитує агенція новин dpa. За його словами, Трамп "ставить під загрозу нашу демократію" та національну безпеку держави, а тому потрібно діяти. На думку голови комітету з питань юстиції, передбачена конституцією реакція на таку поведінку Трампа - імпічмент. За словами Надлера, комітет з питань юстиції ще цього тижня займеться пунктами обвинувачення, після чого щодо них може бути проведене голосування у Палаті представників.

Голова комітету з розвідки Палати представників Адам Шифф додав, що наявні докази протиправної поведінки Трампа "приголомшливі та неспростовні". Якщо тепер не діяти, це означатиме стати "співучасником" Трампа, наголосив Шифф, передає агентство новин AFP.

Нагадаємо, 5 грудня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила про початок процедури складання пунктів обвинувачення щодо оголошення імпічменту Дональду Трампу. 7 грудня комітет з питань юстиції оприлюднив конституційне підґрунтя для імпічменту Трампа.