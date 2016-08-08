 Імператор Японії Акіхіто зрікся престолу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2019

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Новини

Імператор Японії Акіхіто зрікся престолу

У Японії вперше за 200 років імператор зрікся престолу. Завтра на трон зійде наслідний принц Нарухіто, а у країні почнеться нова ера "Рейв".

Акіхіто

Акіхіто на церемонії зречення престолу

Імператор Японії Акіхіто у вівторок, 30 квітня, відрікся від престолу. У своїй останній публічній промові він подякував народу країни за підтримку впродовж 30 років його правління.

Це перший за останні 200 років випадок зречення престолу в Японії. 85-річний імператор ще в 2016 році заявив, що більше не може виконувати свої обов'язки через похилий вік та стан здоров'я. Конституція Японії не передбачає відречення імператора. Тому парламент країни у 2017 році прийняв спеціальний закон, що дозволяє Акіхіто відректися від трону.

Люди біля Імператорського палацу в Токіо

Люди біля Імператорського палацу в Токіо

Процес зречення престолу почався ще вранці із закритих сімейних ритуалів в імператорському палаці. Основна офіційна церемонія зречення імператора відбулася в палацовому залі "Мацу-но-ма". На ній були присутні понад 330 осіб.

Після церемонії імператор звернувся до нації. Офіційно його повноваження закінчаться опівночі. Після складання повноважень він отримає титул "імператор на покої".

Імператор Акіхіто

Імператор Акіхіто виконує один з ритуалів перед церемонією зречення

1 травня на престол зійде син Акіхіто, 59-річний наслідний принц Нарухіто. З цього дня в Японії завершиться епоха "Хейсей" ("Встановлення миру") і почнеться нова ера під назвою "Рейв" ("Прекрасна гармонія").

У Токіо розвішані прапори з нагоди початку ери Рейв

У Токіо розвішані прапори з нагоди початку ери "Рейв"

Акіхіто - 125-й імператор Японії і представник найстарішої в світі правлячої династії. Він успадкував трон 7 січня 1989 року, після смерті імператора Хірохіто, хоча офіційна церемонія його вступу на престол відбулася 12 листопада 1990 року. Він був першим японським монархом, якому офіційно не приписують божественну природу. Загалом у минулому престолу в Японії зреклися понад 60 імператорів, але востаннє це зробив імператор Кокаку - у 1817 році.

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Аудіо й відео до теми

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