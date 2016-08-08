 Імператора Японії урочисто представили іноземним гостям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

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Імператора Японії урочисто представили іноземним гостям

У Японії відбулася урочиста церемонія інтронізації нового імператора - його представили іноземних гостям, серед яких були Володимир Зеленський та принц Чарльз.

Імператор Японії Нарухіто під час церемонії представлення іноземним гостям

Імператор Японії Нарухіто під час церемонії представлення іноземним гостям

У вівторок, 22 жовтня, відбулася урочиста церемонія представлення нового імператора Японії Нарухіто іноземним делегаціям. У церемонії взяли участь представники близько 200 країн, серед яких Україну представляв президент Володимир Зеленський із дружиною. Загалом, церемонію відвідали майже дві тисячі вискокоповажних гостей, серед яких - британський принц Чарльз. Пізніше цього дня імператор прийматиме гостей на званій вечері.

На честь події імператор помилував 550 тисяч осіб, засуджених за незначні злочини, зокрема порушення правил дорожнього руху і виборчого законодавства.

Британський принц Чарльз після прибуття на церемонію інтронізації

Британський принц Чарльз після прибуття на церемонію інтронізації

Урочистості 22 жовтня є частиною традиційного церемоніалу, що розпочався 1 травня, коли відбулася урочиста передача Нарухіто імператорських регалій і печаток. У той день завершилася ера "Хейсей" ("Встановлення миру") і почалася нова під назвою "Рейва" ("Прекрасна гармонія") і Нарухіто став 126-им імператором країни.

Сходження на трон імператора стало можливим після зречення престолу попереднім імператором Японії Акіхіто у вівторок, 30 квітня. Це - перший за останні 200 років випадок зречення престолу в Японії. 85-річний імператор ще в 2016 році заявив, що більше не може виконувати свої обов'язки через похилий вік та стан здоров'я.

У пресслужбі Зеленського зазначили, що він став першим українським президентом, запрошеним на церемонію інтронізації японського імператора. Востаннє ця церемонія відбувалася у 1989 році, коли на трон зійшов Акіхіто.

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Початок ери "Рейва" - Японія отримала нового імператора 30.04.2019

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