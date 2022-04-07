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Ільхам Алієв

Ільхам Алієв - азербайджанський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ільхам Алієв".

Ільхам Алієв є чинним президентом Азербайджану. Президентську посаду він обійняв 2003 року і став таким чином правонаступником свого батька Гейдара Алієва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору

У ЄС повідомили про підготовку Баку та Єреваном мирного договору 07.04.2022

За підсумками зустрічі з Ільхамом Алієвим і Ніколом Пашиняном президент Євроради повідомив про домовленості щодо подолання напруги та заходи щодо зміцнення довіри і мирного співіснування Азербайджану та Вірменії.
Україна і Азербайджан працюватимуть над створенням транспортного коридору

Україна і Азербайджан працюватимуть над створенням транспортного коридору 14.01.2022

Ільхам Алієв і Володимир Зеленський повідомили про плани Азербайджану і України в енергетичній та нафтопереробній сфері.
Карабах: на зустрічі в Москві не змогли вирішити питання про обмін полоненими

Карабах: на зустрічі в Москві не змогли вирішити питання про обмін полоненими 11.01.2021

На зустрічі в Москві за участі Путіна, Алієва й Пашиняна не змогли погодити питання обміну військовополонених. Невирішеним залишилося й питання щодо статусу Нагірного Карабаху.
Нагірний Карабах: Баку взяло під контроль Кельбаджарський район

Нагірний Карабах: Баку взяло під контроль Кельбаджарський район 25.11.2020

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив про масштабні плани відновлення районів Нагірного Карабаху, що перейшли під контроль Баку.
Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка)

Нагірний Карабах: що змінилося восени 2020 року (інфографіка) 16.11.2020

За підсумками війни в невизнаному Нагірному Карабасі восени 2020 року Азербайджан повернув собі частину територій. Де тепер пролягають лінії розмежування - на карті DW.
Нагірний Карабах: Баку дав Єревану більше часу для виведення військ

Нагірний Карабах: Баку дав Єревану більше часу для виведення військ 15.11.2020

Єреван пояснив затримку з виведенням військ з району Кельбаджар наявністю лише однієї дороги, що підходить для цієї мети. Баку продовжив термін виведення військ Вірменії з району до 25 листопада.
Російські миротворці в Нагірному Карабаху (відео)

Російські миротворці в Нагірному Карабаху (відео) 13.11.2020

Російських миротворців перекидають у Нагірний Карабах. Чи означає це, що у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном переміг… Путін? І чому деякі оглядачі вважають, що тактичний виграш є стратегічною поразкою Росії?

Російські миротворці в Нагірному Карабаху: перемога Путіна? (12.11.2020) 12.11.2020

Російських миротворців перекидають у Нагірний Карабах. Чи означає це, що у конфлікті між Вірменією та Азербайджаном переміг… Путін? І чому деякі оглядачі вважають, що тактичний виграш є стратегічною поразкою Росії?

Коментар: Путін та Ердоган - переможці в Нагірному Карабаху

Коментар: Путін та Ердоган - переможці в Нагірному Карабаху 11.11.2020

Азербайджан святкує, російські танки розміщуються у Нагірному Карабасі. Переможці війни на Південному Кавказі очевидні. Крім Вірменії, програла також міжнародна дипломатія, вважає Роман Гончаренко.
Нагірний Карабах: Пашинян взяв на себе відповідальність за катастрофу

Нагірний Карабах: Пашинян взяв на себе відповідальність за "катастрофу" 10.11.2020

Прем'єр Вірменії охарактеризував ситуацію навколо Нагірного Карабаху як "велику катастрофу", але зауважив, що все могло бути набагато гірше.

Нагірний Карабах: життя на лінії фронту

Нагірний Карабах: життя на лінії фронту 09.11.2020

Воєнний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах спалахнув з новою силою наприкінці вересня 2020 року. Відтоді його жертвами стали десятки мирних жителів.
Війна за Нагірний Карабах: Алієв заявив про взяття міста Шуша

Війна за Нагірний Карабах: Алієв заявив про взяття міста Шуша 08.11.2020

Президент Азербайджану заявив про взяття важливого для контролю над Нагірним Карабахом міста Шуша. У Вірменії це спростовують і запевняють, що бої досі тривають.
Війна в Нагірному Карабаху: Пашинян закликав вірмен до зброї

Війна в Нагірному Карабаху: Пашинян закликав вірмен до зброї 21.10.2020

Тільки зі зброєю в руках вірменський народ зможе домогтися прийнятного для себе вирішення карабахського конфлікту, вважає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Баку воліє натомість дипломатичного вирішення.
Єреван і Баку звинувачують один одного в порушенні перемир'я

Єреван і Баку звинувачують один одного в порушенні перемир'я 11.10.2020

Військові Вірменії і Азербайджану звинувачують один одного в нових обстрілах після оголошення перемир'я.
Переговори щодо Нагірного Карабаху: Алієв заявив про останній шанс для Вірменії

Переговори щодо Нагірного Карабаху: Алієв заявив про "останній шанс" для Вірменії 09.10.2020

Ільхам Алієв на тлі початку переговорів між главами МЗС Вірменії та Азербайджану у Москві заявив про "останній шанс" для Вірменії.
Баку і Степанакерт звинувачують одне одного в обстрілах цивільних об'єктів

Баку і Степанакерт звинувачують одне одного в обстрілах цивільних об'єктів 05.10.2020

Баку звинуватив війська невизнаної НКР у ракетних обстрілах цивільної інфраструктури міст Азербайджану. У Степанакерті також кажуть про обстріли ворожою стороною житлових кварталів.
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