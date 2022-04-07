Ільхам Алієв - азербайджанський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ільхам Алієв".

Ільхам Алієв є чинним президентом Азербайджану. Президентську посаду він обійняв 2003 року і став таким чином правонаступником свого батька Гейдара Алієва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.