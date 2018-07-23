На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ільмі Умеров". Ільмі Умеров - український кримськотатарський політик.

Ільмі Умеров є одним із застуників голови Меджлісу кримськотатарського народу. Раніше Ільмі Умеров обіймав цілу низку державних посад у Криму, він був віце-прем'єром кримського уряду, заступником голови ради міністрів АР Крим, заступником голови Верховної Ради АР Крим, головою Бахчисарайської районної державної адміністрації. Після окупації та анексії Криму Росією російський суд 2017 року засудив Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Російське слідство звинуватило Умерова в "закликах до порушення територіальної цілісності РФ". У жовтні 2017 року Ільмі Умерова видали Туреччині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.