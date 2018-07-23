Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Ільмі Умеров

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ільмі Умеров". Ільмі Умеров - український кримськотатарський політик.

Ільмі Умеров є одним із застуників голови Меджлісу кримськотатарського народу. Раніше Ільмі Умеров обіймав цілу низку державних посад у Криму, він був віце-прем'єром кримського уряду, заступником голови ради міністрів АР Крим, заступником голови Верховної Ради АР Крим, головою Бахчисарайської районної державної адміністрації. Після окупації та анексії Криму Росією російський суд 2017 року засудив Ільмі Умерова до двох років колонії-поселення. Російське слідство звинуватило Умерова в "закликах до порушення територіальної цілісності РФ". У жовтні 2017 року Ільмі Умерова видали Туреччині. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Українські політв'язні в Росії (Фотогалерея) 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.
Українські політв'язні в Росії

Українські політв'язні в Росії 23.07.2018

У російському Ростові-на-Дону 23 липня почався судовий розгляд справи українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі. Про інших українців, які перебувають за ґратами у РФ, - у фотогалереї DW.

Українські політв'язні в Росії (фотогалерея) 17.05.2018

Ув'язнений в РФ українець Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування і вимагає звільнення 64-х політв'язнів у РФ. Про деяких українців, які перебувають за ґратами на території РФ, - у фотогалереї DW.
У підкомітеті Європарламенту представили звіт про права людини в Україні

У підкомітеті Європарламенту представили звіт про права людини в Україні 24.01.2018

Звільнені з російського ув'язнення заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров розповіли євродепутатам про ситуацію з правами людини в Криму.
ЗМІ: Чийгоза та Умерова обміняли на російських агентів

ЗМІ: Чийгоза та Умерова обміняли на російських агентів 29.11.2017

Туреччина обміняла лідерів Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова на двох російських агентів, повідомляють турецькі мас-медіа.
Умеров і Чийгоз продовжать боротьбу за звільнення Криму

Умеров і Чийгоз продовжать боротьбу за звільнення Криму 27.10.2017

Звільнені заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз мають намір продовжити боротьбу за деокупацію Криму.
Українські політв'язні в Росії - хто ще перебуває за ґратами

Українські політв'язні в Росії - хто ще перебуває за ґратами 27.10.2017

Росія звільнила із в'язниці заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Але десятки українців і надалі перебувають за ґратами на території РФ. Про українських заручників Москви - у фотогалереї DW.
Заступники голови Меджлісу Умеров і Чийгоз прибули до Києва

Заступники голови Меджлісу Умеров і Чийгоз прибули до Києва 27.10.2017

Звільнені лідери кримських татар Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз дали прес-конференцію в аеропорту "Бориспіль". Вони заявили, що мають намір невдовзі повернутися до Криму.
Умеров і Чийгоз попросили Ердогана допомогти іншим переслідуваним кримчанам

Умеров і Чийгоз попросили Ердогана допомогти іншим переслідуваним кримчанам 26.10.2017

Звільнені лідери кримських татар Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз зустрілися з президентом Туреччини. Після приїзду в Україну вони хочуть спробувати повернутися до Криму.
ЄС вітає звільнення Умерова та Чийгоза та очікує на скасування заборони Меджлісу

ЄС вітає звільнення Умерова та Чийгоза та очікує на скасування заборони Меджлісу 26.10.2017

Європейський Союз очікує, що услід за звільненням лідерів кримських татар Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза, Росія скасує рішення про заборону Меджлісу.
Чийгоз і Умеров після повернення працюватимуть у Києві - Чубаров

Чийгоз і Умеров після повернення працюватимуть у Києві - Чубаров 25.10.2017

Лідери кримських татар Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз після приїзду з Туреччини працюватимуть у Києві, поки не з'явиться можливість повернутися у Крим, заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.
Чийгоза та Умерова передали Туреччині - адвокати

Чийгоза та Умерова передали Туреччині - адвокати 25.10.2017

Засуджених в анексованому Росією Криму представників Меджлісу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова звільнили від кримінального переслідування та передали Туреччині, повідомили їхні адвокати.
Європарламент виступив за розширення кримських санкції

Європарламент виступив за розширення "кримських" санкції 05.10.2017

Євродепутати вимагають накласти персональні санкції на суддів, котрі напряму причетні до фальсифікації судових вироків проти кримськотатарських лідерів Умерова та Чийгоза, а також журналіста Семени.
Європарламент закликав Росію звільнити Умерова, Чийгоза та Семену

Європарламент закликав Росію звільнити Умерова, Чийгоза та Семену 05.10.2017

Європарламент засудив вироки Ільмі Умерову, Ахтему Чийгозу та Миколі Семені і закликав негайно звільнити їх. У резолюції Росію звинувачують у порушенні прав людини на півострові.

США закликали Росію звільнити Ільмі Умерова

США закликали Росію звільнити Ільмі Умерова 03.10.2017

Вашингтон закликав російську фактичну владу в Криму негайно звільнити заступника голови Меджлісу та скасувати вирок Ільмі Умерова. Раніше суд на анексованому Росією півострові засудив його до двох років колонії.
ФРН закликала звільнити засуджених в Криму Умерова та Семену

ФРН закликала звільнити засуджених в Криму Умерова та Семену 29.09.2017

Уряд ФРН різко розкритикував вироки, винесені в анексованому Росією Криму лідеру кримських татар Ільмі Умерову і журналісту радіо "Свобода" Миколі Семені.
Інші статті