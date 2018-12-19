Ілон Маск постане перед судом

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск 22 жовтня цього року постане перед судом за звинуваченням у поширенні наклепів про британського дайвера Верноні Ансворта. Останній в липні 2018 року брав участь в операції з визволення школярів із затопленої печери в Таїланді.

Відповідне рішення ухвалив у п'ятницю, 10 травня, федеральний суддя в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Мільярдер намагався переконати судову інстанцію відхилити позов, однак не досяг успіху в цьому.

Відповісти за образу

15 липня минулого року бізнесмен-візіонер назвав Ансворта "педофілом" у своєму записі в соціальній мережі Twitter після того, як той у інтерв'ю CNN відхилив пропозицію Ілона Маска приєднатися до операції з порятунку підлітків і охарактеризував дії американського підприємця як "піар-хід".

Британець також в зневажливому тоні відгукнувся про міні-субмарину, покликану, за задумом Маска, допомогти з порятунком дітей і їхнього футбольного тренера з печери Кхао Луанг.

На той момент засновник SpaceX мав 22,5 мільйона фолловерів у Twitter. Вернон Ансворт назвав звинувачення на свою адресу "незаконними, неприйнятними і негідними". Він домагається виплати понад 75 тисяч доларів компенсацій і просить суд офіційно наказати Маску утримуватися від будь-яких подібних наклепницьких висловів у подальшому.

У липні 2018 року міжнародна група рятувальників майже два тижні поспіль тижні намагалася евакуювати дванадцять юних футболістів у віці від 11 до 16 років і їхнього 25-річного тренера з частково затопленої печери Кхао Луанг в Таїланді. Операція завершилася успішно, однак загинув один із добровольців, який брав участь в доставці балонів з киснем у віддалені частини печери.