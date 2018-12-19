 Ілон Маск постане перед судом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2019

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Новини

Ілон Маск постане перед судом

Засновник SpaceX Ілон Маск назвав "педофілом" британського дайвера, який брав участь у порятунку школярів із затопленої печери в Таїланді. Суд призначив дату слухань на жовтень 2019 року.

Ілон Маск

Ілон Маск

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск 22 жовтня цього року постане перед судом за звинуваченням у поширенні наклепів про британського дайвера Верноні Ансворта. Останній в липні 2018 року брав участь в операції з визволення школярів із затопленої печери в Таїланді.

DW.COM

Після п'ятиденного польоту у складі Міжнародної космічної станції космічний корабель компанії SpaceX Ілона Маска здійснив успішну посадку у 200 милях від узбережжя Флориди. (08.03.2019)

Україна увійде до переліку європейських країн, де будуть збудовані швидкісні заправки Supercharger для електромобілів Tesla. Мережа таких заправок простягатиметься від Києва до Ірландії, пообіцяв візіонер Ілон Маск. (27.12.2018)

Відповідне рішення ухвалив у п'ятницю, 10 травня, федеральний суддя в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Мільярдер намагався переконати судову інстанцію відхилити позов, однак не досяг успіху в цьому.

Відповісти за образу

15 липня минулого року бізнесмен-візіонер назвав Ансворта "педофілом" у своєму записі в соціальній мережі Twitter після того, як той у інтерв'ю CNN відхилив пропозицію Ілона Маска приєднатися до операції з порятунку підлітків і охарактеризував дії американського підприємця як "піар-хід".

Британець також в зневажливому тоні відгукнувся про міні-субмарину, покликану, за задумом Маска, допомогти з порятунком дітей і їхнього футбольного тренера з печери Кхао Луанг.

На той момент засновник SpaceX мав 22,5 мільйона фолловерів у Twitter. Вернон Ансворт назвав звинувачення на свою адресу "незаконними, неприйнятними і негідними". Він домагається виплати понад 75 тисяч доларів компенсацій і просить суд офіційно наказати Маску утримуватися від будь-яких подібних наклепницьких висловів у подальшому.

У липні 2018 року міжнародна група рятувальників майже два тижні поспіль тижні намагалася евакуювати дванадцять юних футболістів у віці від 11 до 16 років і їхнього 25-річного тренера з частково затопленої печери Кхао Луанг в Таїланді. Операція завершилася успішно, однак загинув один із добровольців, який брав участь в доставці балонів з киснем у віддалені частини печери.

  • Ілон Маск представляє нову модель Tesla (picture allianc/dpa/A. Sokolow)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Неоднозначна постать

    За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.

  • Запуск ракети SpaceX Falcon Heavy з мису Канаверал (Reuters/T. Baur)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Мрії про космос

    Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.

  • З 2024 року SpaceX планує перевозити людей на Марс (picture-alliance/dpa/Press Association Images/Spacex)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Курс на Марс

    Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.

  • Електромобілі Tesla Motors 3 (Reuters/Tesla)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Транспортна революція

    Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.

  • Прем'єра вантажівки Tesla Semi (Reuters/A. Sage)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Tesla на виріст

    У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.

  • Сонячний дах від Tesla та SolarCity (picture-alliance/Newscom/Tesla/UPI)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Сонячний дах від Tesla та SolarCity

    Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.

  • Tesla Energy Powerwall (Reuters/P. T. Fallon)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Електропривідне майбутнє

    Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.

  • Випробування Hyperloop (picture alliance/AP Photo/SpaceX)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Гіперлуп

    Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.

  • Штучний розум та людина (Getty Images/AFP/M. Kiran)

    Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа

    Нові виміри комунікації

    Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.

    Автор: Срінівас Маззумдару, Тетяна Бондаренко


 

 

DW.COM

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