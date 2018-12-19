Ілон Маск постане перед судом

Засновник SpaceX Ілон Маск назвав "педофілом" британського дайвера, який брав участь у порятунку школярів із затопленої печери в Таїланді. Суд призначив дату слухань на жовтень 2019 року.
Ілон Маск
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск 22 жовтня цього року постане перед судом за звинуваченням у поширенні наклепів про британського дайвера Верноні Ансворта. Останній в липні 2018 року брав участь в операції з визволення школярів із затопленої печери в Таїланді.
Відповідне рішення ухвалив у п'ятницю, 10 травня, федеральний суддя в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Мільярдер намагався переконати судову інстанцію відхилити позов, однак не досяг успіху в цьому.
Відповісти за образу
15 липня минулого року бізнесмен-візіонер назвав Ансворта "педофілом" у своєму записі в соціальній мережі Twitter після того, як той у інтерв'ю CNN відхилив пропозицію Ілона Маска приєднатися до операції з порятунку підлітків і охарактеризував дії американського підприємця як "піар-хід".
Британець також в зневажливому тоні відгукнувся про міні-субмарину, покликану, за задумом Маска, допомогти з порятунком дітей і їхнього футбольного тренера з печери Кхао Луанг.
На той момент засновник SpaceX мав 22,5 мільйона фолловерів у Twitter. Вернон Ансворт назвав звинувачення на свою адресу "незаконними, неприйнятними і негідними". Він домагається виплати понад 75 тисяч доларів компенсацій і просить суд офіційно наказати Маску утримуватися від будь-яких подібних наклепницьких висловів у подальшому.
У липні 2018 року міжнародна група рятувальників майже два тижні поспіль тижні намагалася евакуювати дванадцять юних футболістів у віці від 11 до 16 років і їхнього 25-річного тренера з частково затопленої печери Кхао Луанг в Таїланді. Операція завершилася успішно, однак загинув один із добровольців, який брав участь в доставці балонів з киснем у віддалені частини печери.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Неоднозначна постать
За останні два десятиліття Ілон Маск став однією з найвідоміших особистостей Кремнієвої долини. Його першим грандіозним успіхом вважається продаж електронної платіжної системи PayPal у 2002 році. Після цього Маск визначився зі своєю підприємницькою стратегією: він прагне робити технічно складні та дорогі продукти більш доступними та дешевими.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Мрії про космос
Невдовзі після цього Маск заснував SpaceX - приватне підприємство у галузі будівництва та експлуатації космічного транспорту. Амбітна мета - колонізація Марса. Вартість фірми, яка хоче зробити дешевшим космічний туризм, нині оцінюють у майже 24 мільярди доларів США.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Курс на Марс
Після низки невдалих спроб запуску ракета-носій Falcon 9 та транспортний космічний корабель Dragon таки перетворилися на важливих постачальників вантажів для Міжнародної космічної станції (МКС). Вже у 2022 році SpaceX планує розпочати перші вантажні перевезення на Марс. А ще за два роки обіцяє здійснювати пасажирські перевезення.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Транспортна революція
Після SpaceX у 2003 році Ілон Маск заснував Tesla. Підприємство виготовляє електромобілі й проводить дослідження у пошуку нових методів енергозбереження. Дещо проблемною нині виявилася 3-тя модель, яка мала стати електромобілем для мас. Через несправні гальма Tesla змушена була призупинити виробництво моделі. Попри це вартість підприємства на біржі нині оцінюють у понад 70 мільярдів доларів США.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Tesla на виріст
У 2017 році Маск поділився зі світом іще однією візіонерською ідеєю, представивши концепт електровантажівки Tesla Semi. Виробництво має розпочатися у 2019 році. Витрати на експлуатацію, обіцяє Маск, будуть щонайменше на 20 відсотків нижчими, ніж у типового дизельного тягача такого ж розміру.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Сонячний дах від Tesla та SolarCity
Ілон Маск також інвестував у підприємство з виробництва сонячної енергетики SolarCity. З 2016 року воно належить Tesla. Згідно з планами, підприємство повинне устаткувати сонячним батареями понад 300 тисяч будинків. За задумом Маска, отримана через дах енергія зберігатиметься у спеціальному накопичувачеві Powerwall від Tesla. Таким чином можна буде заряджати зокрема і власний електромобіль.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Електропривідне майбутнє
Сам Powerwall Маск представив ще у 2015 році. Йдеться про компактний літій-іонний акумулятор, яким можна управляти за допомогою смартфона. Утім, і тут через затримки у виробництві плани ринкових продажів ще не вдалося втілити. Виготовляють акумулятор на так званій Gigafactory в пустелі Невади.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Гіперлуп
Світову увагу проект вакуумного потяга Hyperloop привернув у 2013 році. Концепція розвиває класичну ідею пневматичної пошти. За розрахунками Маска, гіперлуп дозволятиме долати відстані до 1200 кілометрів значно швидше і з меншою шкодою для довкілля, ніж літаком чи залізницею. Критики, однак, сумніваються в екологічності та фінансовій життєздатності проекту.
Мультипідприємець Ілон Маск: від завоювання Марса до гіперлупа
Нові виміри комунікації
Утім, і це ще не все. У 2016 році Маск став співзасновником компанії Neuralink. Стартап працює над створенням пристрою, який уможливить комунікацію між людським мозком та комп'ютерами. Щоправда, наразі проект ще дуже далекий від втілення своєї мети.