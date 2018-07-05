 Ілон Маск долучився до порятунку школярів із печери в Таїланді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2018

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Новини

Ілон Маск долучився до порятунку школярів із печери в Таїланді

Ілон Маск відправляє спеціалістів своїх компаній для допомоги у порятунку дитячої футбольної команди з печери в Таїланді. Тим часом у ФІФА сподіваються, що дітей скоро витягнуть, та запросили їх на фінал ЧС-2018.

Дітей намагаються витягнути з печери вже кілька днів

Дітей намагаються витягнути з печери вже кілька днів

Засновник виробника електромобілів Tesla та інших технологічних компаній Ілон Маск вирішив долучитися до порятунку дитячої футбольної команди з Таїланду та їхнього тренера, які заблоковані в затопленій печері. У п'ятницю, 6 липня, він повідомив, що до місця події відправляються інженери компаній SpaceX та Boring Co, які спробують допомогти витягнути дітей.

"Інженери SpaceX і Boring Co відправляться до Таїланду, щоб побачити, чи зможемо ми бути корисними", - написав Маск у Twitter. Він зазначив, що на місці вони зможуть краще зорієнтуватися, як саме можна допомогти.

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Операція з порятунку дванадцятьох школярів та їхнього тренера, що заблукали в печері Тайланду, може тривати тижні. (03.07.2018)

Під час операції з порятунку підлітків із печери в Таїланді загинув водолаз. На евакуацію школярів залишається все менше часу. (06.07.2018)

Тим часом, керівництво ФІФА запросило юних футболістів, що потрапили в біду, на фінал Чемпіонату світу з футболу. "Якщо, як всі ми сподіваємося, в найближчі дні вони возз'єднаються з їхніми сім'ями, і їхнє здоров'я дозволить їм подорожувати, ФІФА із радістю запрошує їх відвідати фінал Чемпіонату світу-2018 у Москві як своїх гостей", - написав президент ФІФА Джанні Інфантіно у листі до Федерації футболу Таїланду, цитує агентство dpa.

Як повідомлялося, 23 червня діти із футбольної команди віком від 11 до 16 років та їхній 25-річний тренер після тренування пішли оглянути печеру Тхам Луанг. Через паводок вихід із печери був відрізаний, і школярі з тренером змушені були рухатися вглиб.

Пошуки заблукалих тривали понад тиждень і були утруднені тим, що рівень води у печері постійно піднімався через сезон дощів. Фахівці з пошукової групи знайшли виснажених дітей та їхнього тренера 2 липня, але витягнути їх досі не вдалося. В рятувальній операції беруть участь водолази та спеціалісти з багатьох країн світу.

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